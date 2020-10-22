В Южном меняется схема маршрута автобуса № 201

С 23 октября в Южном меняется схема движения автобуса № 201.

Движение организовано по следующей схеме.

В прямом направлении: по улице Железнодорожной от железнодорожного переезда до улицы Советской, далее по улице Советской до улицы Новой, по улице Новой от улицы Советской до улицы Северной, по улице Северной от улицы Новой до улицы Мира, по улице Мира от улицы Северной до улицы Линейной, по улице Линейной от улицы Мира до конца улицы.

В обратном направлении: по улице Линейной до улицы Мира, по улице Мира от улицы Линейной до улицы Северной, по улице Северной от улицы Мира до улицы Новой, по улице Новой до улицы Советской, по улице Советской от улицы Новой до улицы Железнодорожной, по улице Железнодорожной до железнодорожного переезда.



