В Южном незаконно работали 6 граждан Узбекистана

Выявили это во время рейда сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России по Динскому району, администрации района и казачества. У иностранцев не было разрешительных документов.

Составлено 12 протоколов об административных правонарушениях:

6 по ст. 18.10 ч.1 и ч. 3 КоАП РФ (незаконное осуществление трудовой деятельности без разрешительного документа);

6 по ст. 18.15 ч. 1 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства).

Сумма штрафов 24 000 рублей.

Просьба ко всем, кто располагает информацией об адресах, по которым незаконно проживают, работают иностранные граждане или осуществлена фиктивная регистрация мигрантов, обращаться по телефонам: