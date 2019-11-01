В Южном произошло ДТП с

1 ноября ориентировочно в 12.20 в поселке Южном на дороге между кладбищем и школой произошло ДТП. Водитель белого BMW не выдержал боковой интервал и допустил столкновение с "Газелью", которая двигалась по встречной полосе. В результате пострадал виновник ДТП — водитель BMW и водитель автомобиля ГАЗ. Врачи диагностировали у виновника ДТП сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Водитель "Газели" также получил закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавших доставили и госпитализировали в Краснодар, в городскую больницу №3



