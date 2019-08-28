В Южном заканчивается подготовка к открытию школы

Работы в новой 15 школе поселка Южного подходят к концу. Они ведутся днем и ночью. В здании уже идет генеральная уборка. Подписчики прислали видео, где видно, что недостатки, которые выявлены до этого, устранили.

Напомним, ранее в редакцию «РВС» отправили видеозапись, где показано, как сильно трясутся витражи. Жителей не только района, но и края эта новость потрясла. Кроме этого, стены на некоторых участках были сырые.

В администрации прокомментировали, что школа еще не сдана в эксплуатацию и недочеты будут исправлены.

Сегодня, «РВС» получила информацию от подписчиков, которые там находились, о том, что возле каждого окна установлены металлические ограждения. На стенах нет ни пятен, ни потеков.

27 августа губернатор края Вениамин Кондратьев уже провел осмотр здания и площади. Евгений Пергун в своем аккаунте в Инстаграм отметил, что также завершаются работы по обустройству помещений и территории. Он добавил, что в этом году школа №15 примет 1300 учеников. Все они будут учиться в первую смену.

Ранее мы писали о том, что строительство образовательного учреждения ведется с конца 2017 года. Общая стоимость проекта 976 млн рублей. Школу планируют открыть к 1 сентября этого года.