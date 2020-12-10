Вакцина от коронавируса начала поступать в край

Вакцина от коронавируса начала поступать в край
Фото: https://imgirl.ru/health/vakcina-ot-koronavirusa-sputnik-v/

Вакцина от коронавируса начала поступать в край

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С 9 декабря в Краснодарский край начали поставлять вакцину от коронавируса. Это поручение Президента РФ. Уже поступила первая партия - 200 вакцин, на днях ожидается еще 1000. И до конца месяца край ожидает 5 тысяч вакцин.

Первыми пройдут вакцинацию:

  • работники сферы здравоохранения;

  • работники сферы образования;

  • лица, чья профессиональная деятельность связана с большим кругом общения.

Вакцинация для всех желающих будет проводиться бесплатно в прививочных кабинетах поликлиник, когда начнут прививать массово. Прививка делается исключительно на добровольной основе.

Перед вакцинацией необходимо соблюсти два условия:

  • в течение месяца нужно быть здоровым;

  • в течение месяца не должно быть других прививок (например от гриппа).

Для проведения вакцинации есть ряд противопоказаний:

  • острые респираторные заболевания;

  • беременность;

  • обострение хронических заболеваний;

  • возраст старше 60 лет.

Вакцинация возможна через месяц после выздоровления от ОРВИ.

Прививка делается в два этапа. Первый укол, затем через 21 день второй.

После перенесенного КОВИДа при наличии антител прививка не нужна.

Пока в Динской район вакцина не поступила, ее ожидают в ближайшее время. 

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