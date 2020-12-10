Вакцина от коронавируса начала поступать в край
С 9 декабря в Краснодарский край начали поставлять вакцину от коронавируса. Это поручение Президента РФ. Уже поступила первая партия - 200 вакцин, на днях ожидается еще 1000. И до конца месяца край ожидает 5 тысяч вакцин.
Первыми пройдут вакцинацию:
работники сферы здравоохранения;
работники сферы образования;
лица, чья профессиональная деятельность связана с большим кругом общения.
Вакцинация для всех желающих будет проводиться бесплатно в прививочных кабинетах поликлиник, когда начнут прививать массово. Прививка делается исключительно на добровольной основе.
Перед вакцинацией необходимо соблюсти два условия:
в течение месяца нужно быть здоровым;
в течение месяца не должно быть других прививок (например от гриппа).
Для проведения вакцинации есть ряд противопоказаний:
острые респираторные заболевания;
беременность;
обострение хронических заболеваний;
возраст старше 60 лет.
Вакцинация возможна через месяц после выздоровления от ОРВИ.
Прививка делается в два этапа. Первый укол, затем через 21 день второй.
После перенесенного КОВИДа при наличии антител прививка не нужна.
Пока в Динской район вакцина не поступила, ее ожидают в ближайшее время.
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