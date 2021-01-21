Вакцина «Спутник V». Ответы на главные вопросы

Что такое «Спутник V»?

Во время пандемии Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V».

На ее приобретение активно поступают заявки, их уже выше 1,2 млрд от более 50 стран.

Название ей дали в честь первого советского космического спутника. Запуск «Спутника-1» в 1957 году активизировал космические исследования во всем мире. Такую аналогию провели с вакциной, которая тоже создала «момент Спутника» для мирового сообщества.

Кто разработчик вакцины?

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи (ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России). Это российское научно-исследовательское учреждение в области эпидемиологии и микробиологии.

Является одним из лидеров в мире по производству вакцин. Здесь разрабатывались вакцины против дифтерии, тифа, холеры и лихорадки Эбола.

Когда появилась вакцина?

Информация о том, что началась разработка первой вакцины от COVID-19, появилась в мае 2020 года. 11 августа президент России Владимир Путин сообщил о ее регистрации в России.

Сначала вакцину испытывали на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных: хомячках и обезьянах. Затем уже на людях.

Как действует вакцина «Спутник V»?

Алгоритм создания вакцины не новый, начал использоваться в России в 90-х годах, именно поэтому ее сделали в короткие сроки. Разработана она на основе другого вируса человека – аденовируса, является векторной. Векторы созданы именно на основе аденовируса, их можно сравнить с транспортом, который доставляет вакцину в клетку человека, всего их два. Векторы – это уколы, которые ставятся два раза с промежутком в 21 день.

Первый вектор (первый укол) вырабатывает иммунитет, а второй обеспечивает его на длительное время.

Как сообщается на официальном сайте вакцины, использование аденовирусов человека в качестве векторов безопасно, так как данные вирусы, вызывающие ОРВИ, не являются новыми и существуют уже тысячи лет.

Насколько эффективна вакцина?

Как утверждает сам разработчик, эффективность вакцины «Спутник V» против тяжелых случаев заболевания COVID-19 составляет 100 %.

Общая эффективность вакцины превысила 90 %.

Есть ли побочные эффекты у «Спутника V»?

Могут наблюдаться недомогание и повышенная температура. По статистике, у каждого 20 человека. Но в этом нет ничего страшного, так как данные симптомы возникают из года в год у людей, которые делают прививку от гриппа. Длятся день-два и проходят.

Для кого подходит «Спутник V»?

Противопоказаниями к применению вакцины являются:

гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или лекарства, содержащего аналогичные компоненты;

тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

острые инфекционные и неинфекционные заболевания. При наличии их симптомов вакцинация должна быть отложена до выздоровления или, если заболевание хроническое, до ремиссии;

нельзя вакцинировать беременных и лиц, которым еще не исполнилось 18 лет.

Показания к применению: профилактика новой коронавирусной инфекции у взрослых старше 18 лет.

Как должны проводить вакцинацию?

Пациент должен сообщить свое полное имя, дату рождения, контактный телефон и адрес. Необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, либо СНИЛС, либо полис ОМС. Все эти документы предоставляются при их наличии, но в Минздраве отмечают, что для добавления гражданина в регистр вакцинированных необходим один из этих трех документов.

Перед введением препарата пациента должен осмотреть врач. Укол необходимо сделать в плечо или бедро. После вакцинации необходимо 30 минут находиться под присмотром врача. Через 21 день нужно сделать второй укол.

Напомним, в Динском районе массовая вакцинация от коронавирусной инфекции началась с 18 января.