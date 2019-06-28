Васюринец незаконно выращивал коноплю в собственном дворе

17 мая 2019 года сотрудники полиции в ходе профилактических мероприятий выявили васюринца, который в собственном дворе выращивал коноплю.

Как рассказал журналисту «РВС» заместитель прокурора Николай Рафиков, прокурором Динского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении жителя Динского района, по ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства).

«Предварительным следствием установлено, что 17 мая 2019 обвиняемый, находясь во дворе домовладения станицы Васюринской, осуществлял незаконное культивирование в крупном размере растений вида «Конопля посевная», создавая специальные условия для их выращивания. В ходе обыска обнаружены и изъяты 77 растений, содержащих наркотические вещества.

Материалы уголовного дела направлены в Динской районный суд для рассмотрения по существу», - пояснил Николай Рафиков.

Мера пресечения для подозреваемого — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Санкция статьи за совершение данного преступления предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.