Васюринская: новые школьный спортзал, парк и другое

19 февраля в актовом зале Племзавода им. Чапаева состоялась 7-я сессия Совета депутатов Васюринского сельского поселения.

В ней приняли участие глава Динского района Евгений Пергун, председатель совета Динского района Юрий Ильченко, глава Васюринского сельского поселения Дмитрий Позов, начальник пункта полиции Васюринской Роман Петелько, депутаты Динского района, заместители главы Динского района, специалисты администрации Васюринской, руководители предприятий, учреждений, почетные граждане Васюринской, представители ТОС, жители и СМИ.

Глава Васюринского сельского поселения Дмитрий Позов выступил с ежегодным отчетом. Он рассказал, что сегодня на территории станицы в 5 945 дворах проживает 14 тыс. 576 человек.

Вот основные итоги 2019 года, которые перечислил глава.

Ремонт улиц.

Произведен капитальный ремонт Железнодорожной общей протяженностью 2.2 км. Стоимость - 14 млн. 304 тыс. краевого и федерального бюджетов. Улица оборудована остановочными пунктами для общественного транспорта.

Произведен капитальный ремонт Железнодорожной общей протяженностью 2.2 км. Стоимость - 14 млн. 304 тыс. краевого и федерального бюджетов. Улица оборудована остановочными пунктами для общественного транспорта. Образование. Все три школы получили автобусы. Во всех образовательных учреждениях, как отметил Дмитрий Позов, есть одна проблема - обустройство спортивных площадок.

“Те площадки, которые есть сегодня - устаревшие, не современные, а самое главное, не безопасные. В 2019 году для начальной школы №10 уже изготовили проектную документацию для благоустройства школьного двора”, - рассказал глава.

В 2019 в школах проведены ремонтные работы. В №14 завершен ремонт кровли малого здания. Уже проходит государственную экспертизу документация на строительство современного спортивного зала. Начало строительства запланировано на 2020 год, в апреле 2021 его собираются завершить. Кроме этого, при финансовой поддержке депутата ЗСК Сергея Орлова в школе №13 обновлена мебель одного из учебных кабинетов.

Выборы. Депутатский корпус Васюринского сельского поселеня обновился на 70%.

Бюджет

Доход бюджета сельского поселения за 2019 составил 79 млн 37 тыс. руб.

В том числе собственных доходов 45 млн 339 тыс. руб. (57%).

Безвозмездное поступление - 33 млн 698 тыс. руб. (43%).

По итогам работы за 2019 год бюджет поселения в части исполнения плановых назначений по собственным доходам выполнен на 102%.

Основным источником стал налог на доходы физических лиц. В 2019 исполнения составили 15 млн. 988 тыс. рублей. Темп роста 115%. Связано это с повышением заработной платы на крупных предприятиях поселения.

Основные из них:

ООО “СЗ “ИСК “БУДМАР”;

ПАО ПЛЕМЗАВОД им. В.И. Чапаева;

ООО “ТК “МИРАТОРГ”;

ООО КСМК;

Детский сад №66.

Источником дохода бюджета поселения стал также земельный налог. В бюджет 2019 года поступило 12 млн. 258 тыс. рублей.

Одним из основных проблемных вопросов, как подчеркнул глава, является недоимка. По состоянию на 1 января 2020 года задолженность по земельным и имущественным налогам имущественных лиц 4 млн. 405 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета составила 78 млн. 633 тыс. руб.

За прошлый год освоено 78 млн. 86 тыс. рублей, основная сумма ушла на:

общегосударственные вопросы освоения бюджета - 16 млн. 989 тыс. рублей;

дорожное хозяйство - 36 млн. 428 тыс. рублей (47% от бюджета поселения).

Кроме ремонта ул. Железнодорожной, реализован проект по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в асфальтобетонном исполнении общей протяженностью 2,5 км - 15 млн. 979 тыс. руб.

Проведён ямочный ремонт ул. Ивко, Кропоткина, Новой - 1 млн. 500 тыс. руб. Сделаны работы по техническому обслуживанию дорожных знаков и нанесению дорожной разметки - 1 млн. 663 тыс. руб.

водопроводные сети. Отремонтировано около 6 км водопроводных сетей.

новое уличное освещение по Васюринской, Молодежной, Выгонной, Северной. На сегодняшний день оснащены освещением 70% улиц. Установлены светодиодные фонари.

парк около школы №14. Проведена работа по кадастровому учету на земельный участок под парк и др.

МУП “Родник”

Администрация Васюринского сельского поселения приобрела и передала “Роднику” оборудование для водозаборов. Общая сумма составила 75 тыс. рублей.

МУП “Родник” - единственное предприятие в Васюринской, которое обеспечивает население и промышленные организации питьевой водой и предоставляет услуги водоотведения.

На водопроводных сетях устранено 87 аварий, подключены 84 новых абонентов.

Общая выручка МУП “Родник” за 2019 год составила 39 млн. 731 тыс. рублей при расходах 38 млн. 145 тыс. рублей. Финансовый результат - 1 млн. 584 тыс. рублей.

Предпринимательство

В настоящее время на территории Васюринского сельского поселения зарегистрированы и осуществляет свою деятельность свыше 500 субъектов предпринимательства.

“Предприниматели оказывают большой вклад в развитие инфраструктуры нашего поселения, безвозмездную помощь ветеранам войны и труда, инвалидам, за что им огромное спасибо”, - поблагодарил Дмитрий Позов.

Он затронул и негативные моменты. Например, внешний и санитарный вид некоторых торговых объектов на территории поселения.

Благоустройство

На благоустройство сельского поселения в отчетном периоде было предусмотрено 7 млн. 855 тыс. рублей.

Эти средства потрачены на озеленение, покупку саженцев, цветов для клумб центрального парка, обрезку деревьев и др.

Кроме этого, в парке выполнен демонтаж старой танцевальной площадки, в будущем там планируется установить фонтан.

Культура

В области культуры одним из главных мероприятий 2019 года, о котором сказал Дмитрий Позов, стал юбилей Васюринской.

Основная проблемы сфере культуры в станице - это состояние ДК им. Ивко.

По словам главы, здание давно требует капитального ремонта. Администрация продолжает поэтапное обновление. На средства, выделенные депутатом ЗСК Сергеем Жиленко, произведена замена лестниц Дома культуры, в учебных кабинетах установлены сплит системы.

За счет средств местного бюджета подготовлена проектная документация для установки модульной котельной для подключения ДК им. Ивко к газу.

Совместно с Министерством культуры края на 480 тыс. окончательно укомплектован духовыми инструментами детский образцовый духовой оркестр.

На сегодняшний день Васюринская является единственным сельским поселением, где функционирует музей.

За прошедший год, как рассказал в своем выступлении Дмитрий Позов, в музее боевой и трудовой славы им. П.Т. Василенко было многое сделано для сохранения исторической памяти.

Например, за счёт средств местного бюджета установлена система пожарно-охранной сигнализации, произведена частичная замена деревянных окон на пластиковые, установлены новые узлы учёта электроэнергии. Начата работа по газификации музея. В зале боевой славы восстановлена уникальная настенная роспись, посвященная подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Спорт

На развитие физической культуры и спорта в 2019 году направлено 3 млн. 24 тыс. рублей из бюджета поселения.

Продолжаются ремонтные работы на стадионе станицы, произведена частичная замена забора по ул. Пионерской, ведется косметический ремонт здания раздевалок, отремонтирована система водоснабжения, произведен ремонт душевых с установкой обогревательного оборудования.

Охват жителей станицы, занимающихся спортом - 8100 человек (52%).

Численность школьников, посещающих спортивные секции - 2239 человек.

Задачи в 2020 году

Вот основные планы 2020 года, которые обозначил Дмитрий Позов в своем выступлении:

1. Реконструкция парка около школы №14. Объем выделенных субсидий из федерального и краевого бюджетов составляет 19 млн. 665 тыс. рублей. Согласно проекту, на территории парка предусмотрены пешеходные дорожки, детская и спортивная площадки, скамейки, автомобильные и велопарковки, озеленение с сохранением взрослых деревьев. Стоимость работ - 29 млн рублей.

2. Изготовление проектно-сметной документации для вступления в программу на 2021 год с реконструкцией центрального парка. В ней планируется предусмотреть ремонт забора, строительство фонтана и увеличение мест для комфортного отдыха станичников.

3. Первоочередной задачей, как отметил глава, является сохранение и восстановление имеющегося дорожного фонда. Большая часть дорог уже отремонтирована. Остались только Ивко, Новая, Кропоткина, Западная, переулок Больничный. В текущем году заключено соглашение с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края на софинансирование ремонта улицы Ставского, с капитальным ремонтом тротуаров, обновлением парковочных мест, укладкой бордюров вдоль газонов и зеленых зон.

4. Частичный ремонт дворовых проездов на территории многоквартирных домов.

5. Изготовление проектно-сметной документации капитального ремонта улицы Васюринской от Луначарской до Новой в асфальтном исполнении. По словам Дмитрия Позова, данное строительство позволит продлить маршрут общественного транспорта местного значения.

6. Замена 3 км водопроводных сетей.

7. Работы по улучшению водоснабжения станицы.

8. Совместно с жителями подготовлен пакет документов для прохождения государственной экспертизы проекта по строительству в 2020-2021 гг. в мкр. Восточный газопровода протяженностью более 4 км.

9. Продолжение работ по строительству тротуаров. В планы входит строительство тротуаров по Пионерской от Луначарского до музея. Администрация готова рассмотреть и другие заявки от жителей по укладке тротуаров.

10. Работы по установке детских площадок на территории МКД.

11. Строительство уличного освещения по Ленина, Пролетарской, мкр. Восточный.

12. Работы над санитарным состоянием улиц.

13. Продолжение ремонта ДК имени Ивко, а именно: завершить работы по газификации и приступить к разработке проектно-сметной документации по внутренней отделке помещений, а также капитального ремонта фасада.

14. Продолжение ремонта раздевалок на стадионе, замена забора.

15. Изготовление проектно-сметной документации по комплексной реконструкции стадиона в целом.

16. Газификация музея и косметический ремонт помещения.

Глава рассказал, что с 2020 года начало функционировать муниципальное казенное учреждение “Васюринское”, которое осуществляет деятельность в сфере благоустройства станицы. Выполняет грейдирование дорог, обрезку деревьев, озеленение и прочии работы своими силами. Техника, которая там есть, по словам Дмитрия Позова, не новая и требует вложений, поэтому в планах постепенное обновление автопарка.

В своем выступлении он рассказал, что непростая ситуация сложилась и с летним кинотеатром “Колос”.

Кровля обветшала, в результате от сырости прогнил пол, для восстановления необходимо не менее 5 млн рублей.

Средствами только местного бюджета эту проблему не решить.

Администрация хотела бы привлечь к этому вопросу инвесторов и предпринимателей поселения.

Дмитрий Позов подчеркнул, что кинотеатр является неотъемлемой частью культурной жизни станицы.

Депутаты Совета Васюринского сельского поселения признали работу главы удовлетворительной.

Председатель Совета Динского района Юрий Ильченко рассказал на сессии, что благодаря депутатам Васюринской за последние два года:

подготовлена документация для строительства в 2020 году газово-блочных модульных котельных в детском саду №44 и доме детского творчества;

подготовлен проект на строительство спортивного зала в школе №14;

выполнены работы по проектированию капитального ремонта кровли и благоустройства территории школы №10;

в детском саду №44 проведены работы по замене оконных блоков, а в №66 - ремонт канализации;

выполнены работы по установке холодной и горячей водоснабжения в учебных кабинетах школы №13.

Глава Динского района Евгений Пергун отметил активный подход Дмитрия Позова:

“Человек хватает что-то новое, интересное и все, что он может воплотить на территории сельского поселения”, - пояснил он.





В завершении сессии жители, внесшие значительный вклад в жизнь станицы, награждены благодарственными письмами и цветами.