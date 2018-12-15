Вдвое увеличится мощность питающих центров в Динском районе





Для повышения качества и надежности электроснабжения потребителей Динского района бригады Краснодарского филиала ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний «Россети») выполняют замену силовых трансформаторов на пяти ключевых питающих центрах района. В результате мощность подстанций увеличится более чем в два раза, что позволит исключить перегруз оборудования и создаст возможность для подключения новых абонентов.





В настоящее время завершены работы на подстанциях 35 кВ «Титаровская», «Новотитаровская» и «Агроном-1». До конца декабря энергетики выполнят замену трансформаторов на подстанциях 35 кВ «Агроном-2» и «Динская».





– Динской район является одним из активно развивающихся, поэтому в инвестиционную программу "Кубаньэнерго" включены мероприятия по увеличению мощности питающих центров, – рассказал главный инженер Краснодарских электрических сетей Владимир Безуглый. – Главным итогом реализации мероприятий в текущем году станет значительное повышение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей района, а также обеспечение техприсоединения новых абонентов. Для безопасного производства работ и осуществления переключений возможны кратковременные ограничения электроснабжения.