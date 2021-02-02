Вечер встреч выпускников школы проведут онлайн. Ссылки на их аккаунты

“Школы готовят поздравления, концертные номера. Все это будет транслироваться через социальные сети”, – рассказали в управлении образования муниципалитета.

Все дело в том, что Роспотребнадзор по Краснодарскому краю не рекомендует организовывать праздник в образовательных учреждениях.

Связано это с тем, что, во-первых, повышается риск распространения COVID-19.

А во-вторых, до 12 февраля на Кубани продлен режим повышенной готовности. Это значит, что развлекательные мероприятия до сих пор остаются под запретом.

Ежегодно вечер встречи выпускников традиционно проводят в первую субботу февраля.

Составили для вас список аккаунтов в инстаграм школ Динского района:

ДИНСКАЯ

Школа № 1: @school1din.

Школа № 2: @bousosh2.

Школа № 3: @bousosh3modinskaya.

Школа № 4: @school4dinsk.

ВАСЮРИНСКАЯ

Школа № 14: @14_school__14.

Школа № 13: @mbou_sosh_13.

Школа № 10: @bousosh10.

ПЛАСТУНОВСКАЯ

Школа № 5: @shcool__5.

Школа № 6: @school__6__.

Школа № 7: @bouoosh_7_plastunovskaya.

УКРАИНСКИЙ

Школа № 26: s_chool_26.

ПЕРВОРЕЧЕНСКОЕ

Школа № 28: @bousosh28modinskoi.

НОВОТИТАРОВСКАЯ

Школа № 35: @school35novotitarovskaja.

Школа № 29: @school29din_novotitarovskaya.

Школа № 34: @bousosh_34_.

НОВОВЕЛИЧКОВСКАЯ

Школа № 30: @30_school_novovelichkovskaya.

Школа № 38: @_school_3_8_.

СТАРОМЫШАСТОВСКАЯ

Школа № 37: @school37___.

ВОРОНЦОВСКАЯ

Школа № 39: @bousosh39.

НАЙДОРФ

Школа № 53: @bousosh_53.

АГРОНОМ

Школа № 20: @school20.agronom.

КРАСНОСЕЛЬСКОЕ

Школа № 21: @bousosh21.