Вечер встреч выпускников школы проведут онлайн. Ссылки на их аккаунты
“Школы готовят поздравления, концертные номера. Все это будет транслироваться через социальные сети”, – рассказали в управлении образования муниципалитета.
Все дело в том, что Роспотребнадзор по Краснодарскому краю не рекомендует организовывать праздник в образовательных учреждениях.
Связано это с тем, что, во-первых, повышается риск распространения COVID-19.
А во-вторых, до 12 февраля на Кубани продлен режим повышенной готовности. Это значит, что развлекательные мероприятия до сих пор остаются под запретом.
Ежегодно вечер встречи выпускников традиционно проводят в первую субботу февраля.
Составили для вас список аккаунтов в инстаграм школ Динского района:
ДИНСКАЯ
Школа № 1: @school1din.
Школа № 2: @bousosh2.
Школа № 3: @bousosh3modinskaya.
Школа № 4: @school4dinsk.
ВАСЮРИНСКАЯ
Школа № 14: @14_school__14.
Школа № 13: @mbou_sosh_13.
Школа № 10: @bousosh10.
ПЛАСТУНОВСКАЯ
Школа № 5: @shcool__5.
Школа № 6: @school__6__.
Школа № 7: @bouoosh_7_plastunovskaya.
УКРАИНСКИЙ
Школа № 26: s_chool_26.
ПЕРВОРЕЧЕНСКОЕ
Школа № 28: @bousosh28modinskoi.
НОВОТИТАРОВСКАЯ
Школа № 35: @school35novotitarovskaja.
Школа № 29: @school29din_novotitarovskaya.
Школа № 34: @bousosh_34_.
НОВОВЕЛИЧКОВСКАЯ
Школа № 30: @30_school_novovelichkovskaya.
Школа № 38: @_school_3_8_.
СТАРОМЫШАСТОВСКАЯ
Школа № 37: @school37___.
ВОРОНЦОВСКАЯ
Школа № 39: @bousosh39.
НАЙДОРФ
Школа № 53: @bousosh_53.
АГРОНОМ
Школа № 20: @school20.agronom.
КРАСНОСЕЛЬСКОЕ
Школа № 21: @bousosh21.
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