Ведется отбор семей-претендентов на медаль «Родительская доблесть»

В Динском районе проводят отбор семей для представления к награждению медалью «Родительская доблесть».

Ранее мы уже о ней рассказывали.

Критерии, которыми должна обладать предполагаемая семья-кандидат на медаль «Родительская доблесть»:

медали удостаиваются родители, состоящие в браке, которые воспитали четырех и более детей, проживающие на территории Динского района не менее 5 лет;

на момент подачи заявки третий ребенок должен достигнуть возраста десяти лет;

один из родителей должен состоять в трудовых отношениях либо являться индивидуальным предпринимателем и иметь непрерывный трудовой стаж не менее 5 лет;

не должна иметь задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам;

не иметь судимостей и уголовного преследования.

Отбор кандидатур на награждение медалью «Родительская доблесть» в муниципальном образовании Динской район проводится раз в год. Прием документов на участие проводится до 15 января 2020 года. Желающие могут уже сейчас подать заявку на свою кандидатуру в общие отделы администраций сельских поселений по месту жительства, предоставив все необходимые документы, чтобы попытаться пройти конкурсный отбор.

Ежегодно в День семьи, любви и верности (8 июля) губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вручает награду кубанским семьям – медаль «Родительская доблесть», которая учреждена в 2010 году.

С 2020 года значительно увеличена сумма денежного поощрения семей, удостоенных этой награды, – со 115 тысяч до одного миллиона рублей.

Медаль Краснодарского края «Родительская доблесть» является формой поощрения родителей за добросовестное выполнение обязанностей по воспитанию детей и вклад в укрепление семейных традиций.

Этой медали достойны семьи, которые ведут здоровый образ жизни, активно участвуют в общественной жизни своего города или района. Один или несколько детей из семьи имеют награды в учебе, спорте и творческой деятельности, которые завоеваны в конкурсах, фестивалях и состязаниях различного уровня.



