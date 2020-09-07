Фото: администрация Краснодарского края
Вениамин Кондратьев: "Для возвращения карантина предпосылок нет"
“Сегодня нет никаких предпосылок возвращения карантина и введения дополнительных ограничительных мероприятий”, – отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на планерном совещании сегодня, 7 сентября.
Он добавил, что закрывать будут только те предприятия, где выявлен очаг заболевания.
Глава региона назвал эпидситуацию стабильной, контролируемой.
“Последние две недели в крае подтверждается не более 93 случаев заражения в сутки. Растёт число выздоровевших. Выписано 9591 человек – 81% от общего количества заболевших”, – дополнил он.
Комментарии