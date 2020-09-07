“Сегодня нет никаких предпосылок возвращения карантина и введения дополнительных ограничительных мероприятий”, – отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на планерном совещании сегодня, 7 сентября.

Он добавил, что закрывать будут только те предприятия, где выявлен очаг заболевания.

Глава региона назвал эпидситуацию стабильной, контролируемой.

“Последние две недели в крае подтверждается не более 93 случаев заражения в сутки. Растёт число выздоровевших. Выписано 9591 человек – 81% от общего количества заболевших”, – дополнил он.