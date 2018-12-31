Фото: скриншот с видео youtube
Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Новым годом
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил жителей региона в видеообращении, опубликованном ресурсом Кубань-24.
⠀
Глава края отметил достижения в аграрном секторе и туристическойотрасли, подчеркнул, что мы на высоком уровне приняли чемпионат мира по футболу и помогали друг другу во время наводнения.
⠀
"Все мы с вами хотим простого человеческого счастья. Но я уверен, что у нас с вами есть одна общая большая цель: чтобы наш край был крепким, сильным, процветающим".
⠀
Жителям Вениамин Кондратьев пожелал здоровья, мира, благополучия!
Комментарии
Желаю взять с собою в Новый год
Любовь, мечту, приятные мгновения.
А праздник пусть с собою принесет
Побольше сил, здоровья, вдохновения!
Как мило! А как помогали друг другу во время наводнения???!!!!! Туапсинцы и апшеронцы до сих пор не нарадуются!!!!! А какие достижения в аграрном секторе!!! Мама мия!!!!! Хотя бы сегодня уж не врал бы!!!! Татьяна!!!! заберите его с собой, куда нибудь.....
Какую надо иметь совесть https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/12/29/79094-pushki-protiv-holoda. Вот там надо "красоваться" и бровями играть под икорку и шампанское.