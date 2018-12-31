Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Новым годом

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил жителей региона в видеообращении, опубликованном ресурсом Кубань-24.

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Глава края отметил достижения в аграрном секторе и туристическойотрасли, подчеркнул, что мы на высоком уровне приняли чемпионат мира по футболу и помогали друг другу во время наводнения.

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"Все мы с вами хотим простого человеческого счастья. Но я уверен, что у нас с вами есть одна общая большая цель: чтобы наш край был крепким, сильным, процветающим".

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Жителям Вениамин Кондратьев пожелал здоровья, мира, благополучия!