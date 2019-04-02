Весенний призыв: Для призывников созданы комфортные условия

Дневной сон, разнообразное меню, звонки родным, маникюрный набор и не только — такие условия ждут призывников-срочников.

1 апреля 2019 года в Динском районе стартовала весенняя призывная комиссия. В первый день в Динском военном коммисариате был проведен инструкторско-методический сбор. В ходе мероприятия были подведены итоги призыва граждан на военную службу осенью 2018 года.

В своем докладе глава администрации МО Динской район Евгений Пергун отметил, что с 1 октября по 31 декабря 2018 года был проведен комплекс мероприятий для граждан в возрасте от 18 до 27 лет не прибывающих в запасе по их призыву на военную службу. Для этого была создана призывная комиссия. Всего за время призыва проведено 43 заседания призывной комиссии, на которых подлежало вызову 886 человек включенных в сводный список осеннего призыва. Из них оповещено и вызвано 835 человек, по 51 человеку вручить повестки не представилось возможным по различным причинам. Из числа вызванных 7 призывников не явились на мероприятия призыва без уважительной причины.

По результатам работы комиссии призвано на военную службу всего 262 человека, освобождено от призыва - 130 человек. Предоставлено отсрочек – 436. Из них по состоянию здоровья - 83 человека, для продолжения образования - 348 человек, по семейному положению - 2 человека и для прохождения службы в Министерстве Внутренних Дел - 3 человека. Одному человеку сделали заключение о замене военной службы по призыву на альтернативную гражданскую службу.

Из числа всех граждан прошедших призывную комиссию по медицинским показателям призваны годными и годными с незначительными ограничениями 615 человек, что составило 75,3%. За время проведения призыва на дополнительное медицинское обследование был направлен 291 человек.

В отношении 14 призывников оповещенных надлежащим образом, но не явившихся без уважительных причин на медицинскую и призывную комиссии, материалы были направлены в следственный комитет, для принятия решения о возбуждении уголовных дел по ст. 328 Уголовного Кодекса Российской Федерации за уклонение от воинской службы. По ряду из них состоялись приговоры суда.

Также были озвучены задачи по организации призыва граждан 1992-2001 годов рождения в апреле –июле 2019 года.

Военный комиссар по Динскому району Олег Панин в своем докладе отметил, что Штабом Южного Военного округа норма призывам для Краснодарского края увеличена на весну 2019 года до 6400 человек ранее была 5870 призывников соответственно увеличение составило 530 человек. Для нашего района предварительная норма составляет 136 человек из них:

- в Воздушно-космические силы – 29 чел.;

- в Сухопутные Войска -47 чел.;

- в Военно-Морской Флот -2 чел.;

- в Ракетные войска стратегического назначения -8 чел.;

- в Воздушно-десантные войска – 1 чел.;

- в Железнодорожные войска -3 чел.;

- в Войска центрального подчинения – 8 чел.;

- в Войска национальной гвардии МВД РФ-38 чел.;

Из числа готовящихся к отправке в армию 10 человек заканчивают обучение в школах ДОСААФ по специальности военного водителя категории С, 33 человека изъявили желание принять участие в эксперименте командования ЮВО по обучению на водителя за счет личных средств в ходе предстоящей службы в армии. Все казаки будут направлены в казачьи части и подразделения.

Военный комиссар Олег Панин рассказал о том, насколько улучшились условия для призывников срочной службы. С 2019 года в распорядок дня водятся дневной сон для солдат-срочников.Для соблюдения гигиены с этого года всем солдатам будет выдан набор для маникюра, бритвенный набор, предметы гигиены, банные принадлежности и другие предметы для ухода, которые будут храниться в специальной сумке-несессере.

Для поднятия уровня психологического состояния военнослужащего и его родных, а также для увеличения привлекательности служения в вооруженных силах разрешаются звонки домой.

Кормят солдат-срочников теперь гораздо лучше, чем 10-20 лет назад. На 2019 год в состав рациона питания солдата-срочника входит мясо, овощи, рыба, сыр, крупы, яйца, масло, соки, компоты, кофе и даже поливитамины, если солдат служит в районе крайнего севера или территории приравненной к ним.

«Я прохожу службу в морском университете в Новоросийске. Скорее всего после учебы пойду в армию. Морально я к этому готов. Родина зовет, служить придется всем. В нашей семье отец, дед — все служили в армии», - рассказывает призывник Андрей Мартынов.

Еще один призывник Юрий Пивцаев рассказал, что причин для отсрочки у него нет и искать их он не намерен. Юрий давно решил, что в армию он пойдет.







