Весной обсудят закон о выплатах в 20 тысяч рублей беременным
В Государственной Думе готовят законопроект.
Инциатива исходит от депутат Госдумы Николая Земцова. Соавторами документа выступают парламентарии Петр Толстой и Инга Юмашева.
Предполагается выдача беременным женщинам сертификата, который дает право на ежемесячную выплату в 20 тысяч рублей в течение полутора лет.
Документ планируется внести на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию.
Как вам инициатива? Можно ли подобными мерами достигнуть поставленных законодателями целей?
Комментарии