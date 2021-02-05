Весной обсудят закон о выплатах в 20 тысяч рублей беременным

В Государственной Думе готовят законопроект.

Инциатива исходит от депутат Госдумы Николая Земцова. Соавторами документа выступают парламентарии Петр Толстой и Инга Юмашева.

Предполагается выдача беременным женщинам сертификата, который дает право на ежемесячную выплату в 20 тысяч рублей в течение полутора лет.

Документ планируется внести на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию.

Как вам инициатива? Можно ли подобными мерами достигнуть поставленных законодателями целей?