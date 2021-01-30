Весной стартует перепись населения. Что это такое и для чего нужно

Всероссийская перепись населения начнется уже в апреле. Ранее в Росстате планировали провести ее в октябре 2020 года, однако из-за пандемии данную процедуру перенесли.

Первое массовое анкетирование после распада СССР состоялось в 2002 году. Тогда же Госдума приняла закон «О Всероссийской переписи населения», по которому проводить ее необходимо раз в 10 лет.

Что из себя представляет перепись

Перепись - это массовый опрос жителей страны. Люди заполняют анкетные данные, в которых учитывается возраст, семейное положение, национальность, условия проживания, доход. Таких вопросов порядка двух-трех десятков.

Кто участвует в переписи

В переписи участвуют все, кто проживает на территории России, а также те, кто выехал за ее пределы на непродолжительный срок, например в отпуск. Иностранные граждане тоже принимают участие, если планируют оставаться в стране минимум еще на год.

Отвечать на вопросы анкеты может человек старше 14 лет. Информацию о детях сообщают родители.

Фамилия, имя и отчество в анкету не вносятся. Все ответы записываются со слов опрашиваемого. Для их подтверждения никакие документы не потребуются. Анкетируемый может частично не отвечать на какие-либо вопросы или отказаться полностью. За это нет никакого наказания.

Как можно пройти анкетирование

Опрос проводится тремя способами:

переписчики делают подомовой обход;

опросный лист можно заполнить на портале госуслуг;

на переписном участке.

Зачем нужна перепись и на что она влияет

Смысл переписи состоит в том, чтобы понять реальное положение дел в стране и восстановить баланс. Так, например, ответы о работе помогают понять, где недостаточно рабочих мест. Это сигнализирует о строительстве новых предприятий и развитии сферы услуг. Узнав, где большее число предпринимателей, можно будет брать опыт у местных властей. Если в какой-то части их мало, то будут разрабатываться программы для развития частного бизнеса.

Данные о возрасте жителей, делают возможным спрогнозировать, когда и сколько людей выйдет на пенсию, где целесообразно построить детские сады, школы, медучреждения.

Изучив ответы о жилищных условиях, власти могут решить поддержать строительную отрасль и сделать льготную программу кредитования.

"Переписи помогают открыть важные факты. Например, наличие инфраструктуры в селах: нужны ли фельдшерско-акушерские пункты, везде ли хватает школ и детских садов, много ли у нас жителей, нуждающихся в дополнительных мерах соцподдержки", — уточняет Росстат.

Пример полученных результатов переписи 2002 года - программа материнского капитала.



