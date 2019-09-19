Ветер сносит деревья: последствия стихии в Динском районе

Переход с лета на осень в этом году на Кубани совсем не «бархатный». Смена атмосферных фронтов привела к усилению ветра. К сожалению, не обошлось без последствий.

Как сообщают жители, 18 сентября из-за ветра падали ветки с деревьев в центральном парке станицы Динской. Рядом – новая детская площадка, открытая пару дней назад. Высокие деревья в парке вызывают обеспокоенность динчан, ведь под ними гуляют мамы с колясками и бегает детвора.

По дороге из Динской в поселок Украинский дерево упало прямо на проезжую часть. К счастью, никто не пострадал.





В Динской, в районе консервного завода, упало дерево на придомовой территории. Как рассказали нам местные жители, ликвидировать последствия помогали спасатели.