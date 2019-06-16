Видеоприем проведут министерство культуры и министерство сельского хозяйства

Видеоприем проведут министерство культуры и министерство сельского хозяйства
Фото: rsloboda-rt.ru

Видеоприем проведут министерство культуры и министерство сельского хозяйства

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4 часа назад ВидеоприемГазета РВСДинской районНовостиПрием граждан

Должностными лицами органов исполнительной власти Краснодарского края планируется проведение видеоприемов граждан: 
19.06.2019 – министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности; 
26.06.2019 – министерство культуры. 
Как сообщает администрация Южно-Кубанского сельского поселения, проведение видеоприема будет осуществляться по адресу: Краснодарский край, Динской район, станица Динская, улица Красная, 53, каб. 6. 
Для участия в видеоприеме жители Динского района могут предварительно записаться по телефону- 886162 6-16-90.

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