Виктория Дайнеко пожелала динчанам счастья

Перед динчанами уже выступила Виктория Дайнеко. Она исполнила свои хиты, под которые перед сценой с удовольствием танцевали дети. После выступления она дала небольшое интервью журналисту "РВС".

Виктория рассказала, что ей очень понравилась динская публика. Певица любовалась со сцены тем, как ее песни принимали маленькие зрители. Девушка пожелала жителям Динского района огромного счастья, сейчас перед динчанами выступает группа "Пицца".

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