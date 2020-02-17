Виталий Христинин: «На соревнованиях я выкладываюсь на все сто»

Наш земляк, уроженец станицы Пластуновской Виталий Христинин в свои девятнадцать лет является чемпионом мира по панкратиону.

Виталий занимается смешанными боевыми единоборствами (ММА), представляющими собой сочетание множества техник, школ и направлений. Он также занимается панкратионом, грэпплингом, армейским рукопашным боем и рукопашным боем. Молодой человек отметил, что сложнее всего ему даются смешанные единоборства.

Чемпион считает, что данный вид борьбы является универсальным.

Он с детства помнит себя в спорте, еще ребенком его тянуло в эту сферу. Виталий с девяти лет посещал футбол, плавание и карате. Но у бойца еще со школы была мечта заниматься смешанными единоборствами, но не было ни секций в станице, ни возможности.

«Когда подрос и смог ездить в город, сразу начал посещать секцию этого вида спорта».





Первым тренером чемпиона был Олег Перевертунов, тренер бойцовского клуба «Кузня» в Краснодаре, где сейчас занимается Виталий.

Здесь спортсмен тренируется по полтора-два часа шесть раз в неделю. Дело в том, что Виталий параллельно со спортом учится, но, когда он полностью свободен, отдает себя спорту и проводит десять тренировок в неделю.

Чемпион признается: для него неважно, где будут проходить соревнования и какого они будут уровня и масштаба, так как он всегда отдает все свои силы на поединках. Да, если это международные соревнования или чемпионаты мира, то, конечно, у него присутствует больше ответственности и волнения.

«Я выхожу и выкладываюсь на все сто».

Последний бой, в котором Виталий участвовал, был чемпионат Краснодарского края по панкратиону, где он занял первое место.

Также боец рассказал о своих спортивных планах на ближайшее будущее – это чемпионат ЮФО по панкратиону.

«Для победы в нем нужна вера в себя и самоотдача на тренировках».

Безусловно, Виталию важна победа, но, по его мнению, и из поражений можно вынести урок.

Чемпион считает, что проигрыши всегда будут, они должны мотивировать к более усердному труду, чтобы в следующий раз не делать тех ошибок, которые допустил ранее.

«Несомненно, меня огорчают вторые или третьи места, но я тут же стараюсь у себя в голове провести работу над ошибками. И, если нет травм, сразу приступаю к тренировкам».

Ему нравятся соревнования. Это новые знакомства, общение с интересными людьми из разных уголков мира.

В 19 лет у Виталия уже более пятидесяти наград. Он считает, что секрет его успеха состоит в дисциплине и, конечно, постоянном труде, что для него самое важное.

Спортсмен имеет достаточно большой список достижений: чемпион мира и России по панкратиону, призер России по армейскому рукопашному бою, чемпион ЮФО по ММА (смешанным боевым единоборствам), чемпион ЮФО по спортивной борьбе грэпплинг, чемпион международного турнира по рукопашному бою, чемпион ЮФО по панкратиону.

Он с восторгом вспоминает те ощущения, которые он испытал,когда стал чемпионом мира, его переполняли эмоции, он до последнего не верил, что это происходит с ним.

«Для меня это некая мечта, которая стала реальностью».

Но он не считает, что это самая высокая планка.

«Впереди есть еще высшие награды, к которым нужно стремиться».

Да, Виталий – титулованный спортсмен, но даже у него бывали моменты, когда он хотел бросить спорт.

«Идешь по улице и видишь, как сверстники отдыхают, а у тебя тренировки, после которых ты приходишь и у тебя уже нет сил ни на что. Но потом я понимаю, что лучше так, ведь именно таким способом можно чего-то добиться в этой жизни, чем сидеть на лавочке, пить или курить».

Виталий своим опытом хочет подать пример начинающим спортсменам.

«Я был подростком, который особо ничего не умел, но смог достичь высот в спорте. Если у меня это получилось, то и у других при желании должно получиться, главное – усердный труд».

Мальчишкам и девчонкам, которые хотят окунуться в спорт, боец посоветовал найти то, что им нужно, и то, от чего они будут получать удовольствие.