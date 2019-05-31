Виталий Криворучко: «Прививайте детям уважение к законам дорог»

Начались школьные каникулы, а это значит, все больше детей появляется на улицах поселений. В связи с этим главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по Динскому району подполковник полиции Виталий Криворучко решил обратиться к водителям и родителям, а также рассказал о статистике ДТП.

«За четыре месяца и 29 дней 2019 года на территории Динского района зарегистрировано 8 ДТП с участием несовершеннолетних, при которых 8 детей получили ранения различной степени тяжести, погибших не было. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на 4, число получивших ранения уменьшилось на 7. В 5 ДТП дети, получившие ранения, являлись пассажирами, в трех – пешеходами», – рассказывает Виталий Криворучко.

Примечательно, что в момент ДТП перевозка детей осуществлялась с использованием детских удерживающих устройств либо с использованием ремней безопасности. В то же время главный государственный инспектор отметил, что в 2019 году на территории района было составлено по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей) 436 административных материалов.

«Хочется обратиться к уважаемым родителям! Именно от вас зависит, какие уроки дорожной безо-

пасности усвоит ваш ребенок. Нарушения, которые вы иногда позволяете себе на глазах у ребенка, рискуя и оправдывая себя нехваткой времени, в дальнейшем могут стать основой его неправильного поведения на дороге. Будьте предельно внимательны, находясь за рулем автомобиля. Если с вами в машине находится ребенок, не забудьте проверить, надежно ли закреплено детское удерживающее устройство и правильно ли пристегнут ребенок. Чтобы с вашими детьми не случилось беды, с самого раннего возраста прививайте им уважение к законам дорог, знайте и не нарушайте их сами. Ваш пример – лучшее средство воспитания! Следите за поведением детей, предостерегайте их от шалости и игр на дорогах. Помните, что "чужих" детей не бывает. Учите их быть внимательными и дисциплинированными участниками дорожного движения», – подытожил Виталий Криворучко.