Вице-губернатор проинспектировала школу в Южном

Вчера, 15 марта 2019 года, вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова проинспектировала ход строительства школы в поселке Южном.

Создание образовательного учреждения началось в конце 2017 года в рамках региональной программы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края».

Общая стоимость объекта составляет 976 млн рублей, из них более 553,2 млн – средства федерального бюджета.

Анна Минькова в сопровождении заместителя главы Динского района Юрия Савенко и руководителя подрядной организации Мурада Мутаева осмотрела спортивный и актовый залы, пищеблок новой школы.

Мурад Мутаев рассказал, что строительная готовность школы высокая, работы проводятся по графику. Сейчас идет укладка полов из керамогранита, штукатурка и облицовка стен, устройство навесного фасада.

Ежедневно на объекте трудится порядка 120 человек. Фасадные работы планируется завершить в апреле, а строительство в целом – в августе.

Как сообщает Евгений Пергун в своем инстаграм-аккаунте, вице-губернатор положительно оценила результат работы.