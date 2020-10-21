Включенные светофоры на Красной вызвали разную реакцию у динчан

Светофор на углу Красной и Калинина снова включили. На этот раз выключать, похоже, не планируют.

Как нам сообщили потом читатели, позже заработал и светофор на перекрестке Красной и Кирова.

В комментариях под этой новостью динчане высказали разные мнения.

just_a_lesya: В современных жилых зонах светофоры снабжены кнопкой включения зеленого сигнала для пешеходов.

Работает это так: нет желающих перейти дорогу – автомобилям зеленый горит постоянно. Появляется пешеход. Нажимает... А то даже и бесконтактные кнопки есть, на движение срабатывают: провел рукой рядом – и опа! Через 3-5 секунд загорается для автомобилей красный, пешеход переходит дорогу.

Но! Для установки таких сложносочиненных агрегатов требуются неимоверные интеллектуальные усилия административных служб, отвечающих за организацию дорожного хозяйства.

_stepa_s_: Зачем они вообще нужны? Сейчас на Кирова и Красной стояли, нам горел красный, а на Кирова зеленый, хотя там ни одной машины не было, впустую списанные деньги якобы для "удобства" жителей.

daurcova: Пусть лучше пробки, чем аварии.

tolstykh.viktor: Супер! Пробкам на Красной – БЫТЬ!

ylita08: Есть альтернативные дороги. А светофор на Калинина – это отлично! Дети будут еще более аккуратно дорогу переходить. Да и выезжать от школы удобнее.

gritcaisasha: Светофор нужен, а пробки со временем уменьшаться, когда народ начнет выбирать альтернативные маршруты, а не ехать по Красной без надобности!

kramarenkoalex: Светофор на Калинина очень нужен, так как выехать в час пик на Красную просто невозможно, никто не пропускает. И от школы просто не выехать, так как с другой стороны тупик.

baxysnixt: Супер, особенно на Кирова и Красной, он давно там просится. А кто спешит, пусть по Октябрьской ездит.

2pikin: Светофор только для водителей, которые путают педали и никак не могут выехать со второстепенной. Пробки только увеличатся!

daurcova: Нужны! И пусть меня ругают.

veretennikova431: Пробка теперь обеспечена всегда!

art_iskander: Подготавливают динчан к краснодарским пробкам, ведь еще лет 10 – и Краснодар поглотит Динскую.

galrod: Простояла на светофоре минут 7, два зеленых прогорели быстро, потом 47 секунд для пешеходов, которых не было. За это время пробка собралась в обе стороны.

medved4400800: Светофоры норм. Только чуток долго. Надо сделать 100 секунд на Красной, 20 секунд на второстепенной. А для тех, кто не хочет ждать, Коммунальная, Октябрьская и Комсомольская в помощь.

valeriiaevmenenko: В пробке стояли минут 10, чтобы проехать один квартал. Неудобно...

na190198: Ужасный светофор. Пешеходы вообще ничего не видят! Как перлись, так и прутся, не смотрят на него! Очень мало времени на Красную улицу. Пробка собирается.

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Напомним, ранее жители Динского района обсуждали, нужны ли металлические ограждения на улицах муниципалитета.