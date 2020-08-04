Владелец газовой заправки в Васюринской заключен под стражу

Напомним, после взрыва на газовой заправке в Васюринской, которое произошло 31 июля, следственный отдел по Динскому району возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, которые не отвечали требованиям безопасности для жизни и здоровья (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

1 августа задержали владельца заправки, подозреваемого в совершении этого преступления. 3 августа прошло открытое судебное заседание, где избиралась мера пресечения.

Как стало известно, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Следователем продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Кроме того, вчера, 3 августа, о происшествии в станице Васюринской на краевом совещании говорил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Как оказалось, заправка находилась на землях сельхозназначения, и разрешительные документы на нее отсутствовали. Глава Кубани подчеркнул, что это зона ответственности глав. Он поручил в каждом населенном пункте проинвентаризировать бензиновые и газовые заправки, земли под ними.

«Чтобы не получилось так: заправка не один год работает, но не платит ни налогов, ни аренды», – передает слова губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.