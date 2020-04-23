Владимир Харечко из села Первореченского обеспокоен жизнью пчел

«РВС» мужчина рассказал, что в последние годы случаи их гибели заметно возросли.

Это связано с применением высокотоксичных ядов, в частности гербицидов, инсектицидов, при обработке ими медоносной растительности.

«Всего в России насчитывается около 4 млн пчелосемей. Из них погибли 1 млн 200 тыс. в 35 регионах страны. Эти потери представляют серьезную угрозу для продовольственной безопасности человека и стабильности экосистем», – утверждает Владимир.

По его словам, если гибель с каждым годом будет продолжаться, то полное исчезновение произойдет в 2035 году.

Вот еще проблемы, которые он отметил.

«У меня есть усадьба. С двух сторон к ней прилегают земли. Лето. Температура воздуха выше 40 градусов Цельсия в тени. В 12 часов дня хозяин той земли начал обрабатывать озимую пшеницу от клопа-черепашки, было ветрено, через час около ульев начала гибнуть пчела. Считаю, что это безответственность и наглость по отношению к людям», – пояснил мужчина.

Проблема распространенная. Владимир рассказал, как в прошлом году в Ростовской области землепользователи обрабатывали поля цветущего подсолнечника, и 70 % находящихся там пчел погибли.

Раньше, по его словам, поля обрабатывали до или после цветения, чтобы минимизировать вредоносное воздействие препаратов.

Он считает необходимым, чтобы землепользователи составляли акт о проведенной работе, где указывали все вещества, которые применили, их дозы, сроки годности и другие свойства.

Мужчина обеспокоен тем, что со стороны власти нет никакой поддержки пчеловодам.

«За последние 80 лет ни один хозяин пасеки не отмечен медалью или грамотой Минсельхоза РФ. Нет праздника российского пчеловода. Их не вспоминают даже в День работника сельского хозяйства», – поделился он.

Владимир утверждает, что пора:

восстанавливать должность ветеринарного врача по пчеловодству;

создавать единый центр по сбору информации, разработки национальной программы по сохранению пчел, в рамках которой необходимо предусмотреть соответствующее финансирование научно-исследовательских учреждений;

обеспечить постоянный контроль государственной ветеринарной службы за состоянием всех пасек, за выпуском и продажей ветеринарных препаратов, за использованием на пасеках лекарственных средств, прошедших соответствующие экспертизы.

Еще одна проблема, которая есть сегодня, по словам Владимира, – фальсифицированный дешевый мед на прилавках сетевых магазинов. Частично решить ее могла бы независимая экспертиза.

Другая неприятность, которая вызывает возмущение у пчеловодов, – поступление на рынки зарубежных нелегальных препаратов для лечения пчел, которые, как утверждает Владимир, не прошли регистрацию ни в одной стране мира, а в российских пчеловодных и интернет-магазинах продаются свободно. Это влияет на качество меда и здоровье пчел.

Мужчина рассказал, что также заметно сократилось количество научных кадров в данной отрасли, что тоже является на сегодняшний день проблемой.

В завершение всем пчеловодам он пожелал здоровья, удачи и терпения.