Владимир Путин провел 15-ю большую пресс-конференцию
19 декабря в Центре международной торговли состоялась большая пресс-конференция с Владимиром Путиным.
В этот раз среди аккредитованных журналистов установлен рекорд — 1895 человек. В прошлом году их было 1702. Среди них представители региональных, федеральных и зарубежных СМИ.
На встрече обсуждались социальные, политические, исторические темы, вопросы сельского хозяйства, экологии и экономики.
Президент отметил, что Россия превратилась из «главного покупателя зерна в главного экспортера», обойдя США и Канаду.
С 2000 года в стране открыто 600 новых месторождений.
Поговорили и о решении WADA – отстранить российских спортсменов от участия во всех крупных событиях.
«Любое наказание за допинг должно быть индивидуальным, чтобы не страдали "чистые" спортсмены», - прокомментировал Владимир Путин.
По его словам, это решение противоречит Олимпийской хартии и носит скорее политический оттенок.
Из политических тем обсудили Минские соглашения, «Нормандский формат», ситуацию на Донбассе, газовый спор России и Украины, отношения России и США. Что касается последнего, то Россия, по утверждениям российского лидера, заинтересована в улучшении отношений и будет стараться делать это, несмотря на того, кто находится у власти. Отвечать на санкции США страна будет зеркально.
На пресс-конференции Путин сказал о том, что необходимо обеспечить общественный контроль за мусорной отраслью.
Единственной возможной идеологией современного общества Путин считает патриотизм.
Власть больше не планирует и не обсуждает принятие новой пенсионной реформы .
Одна из проблем, которую срочно необходимо решать, по мнению главы государства — снижение реальных доходов населения. Для этого необходимо обеспечить рост производительности труда и ВВП.
Чтобы увеличить коэффициент рождаемости в России, президент считает, в каждой семье должно быть по двое-трое детей.
Наиболее острым вопросом является борьба с бедностью.
Президент России пообещал разобраться с домами ветеранов в Краснодарском крае, которые находятся в «ужасных» условиях.
Одно из заявлений Путина стало то, что пенсии в следующем году вырастут на 6,6%.
На следующей неделе глава государства приедет на открытие железнодорожного движения на Крымском мосту.
Владимир Путин провел конференцию с журналистами в такой формате 15 раз. Первая состоялась в 2001 году и была самой короткой, длилась 1 час 35 минут. В этот раз ее продолжительность составила 4 часа 18 минут, что близко к рекорду 2009 года, когда встреча шла 4 часа 40 мин.
Перед каждой пресс-конференцией президент, как сообщил Песков, заблаговременно готовится: общается с министрами, вице-премьерами и руководителями федеральных агентств, чтобы актуализировать всю информацию о всех сферах в России.
Комментарии