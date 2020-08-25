Есть улучшения, но важна регулярность. Владимиру нужна помощь

В начале весны мы писали о Владимире Цугуняне. Это 26-летний житель Старомышастовской, жизнь которого перевернулась 30 апреля 2017 года.

Напомним, в тот день ему позвонили как водителю такси, попросили отвезти в Краснодар за определенную сумму, он согласился. Парня вырастила бабушка, тем апрельским днем он предупредил ее, что отлучится, уехал и пропал.

На протяжении нескольких дней его искали родные и полиция. Телефон был доступен, звонки воспроизводились, но трубку никто не брал. Взамен с номера поступали сообщения: «Я перезвоню», «Я занят». Родственники разместили информационные посты в социальных сетях о пропаже Владимира. После этого от одного из медработников поступил звонок. Он сказал, что парень лежит в краевой больнице в коме.

Его отравили неизвестным химическим веществом, «угостив сигаретой». Украли деньги, телефон и машину.

Что сейчас с людьми, которые это сделали, семья Цугунян не знает. Кто именно это был, Владимир не помнит.

Тогда мы публиковали информацию о нем, чтобы помочь молодому человеку собрать необходимую сумму для заправки баклофеновой помпы. Она стоит у него в животе с декабря 2018 года. Устройство регулярно необходимо заправлять лекарством (раз в 3-4 месяца).

Необходимая сумма накопилась. Помпу заправили. Сейчас надо сделать это повторно. Самочувствие Владимира уже гораздо лучше, хотя, напомним, изначально врачи делали неутешительные прогнозы. Парню осталось только встать на ноги. Мешает этому спастика – непроизвольное резкое сокращение мышц конечностей в состоянии пассивного движения. Помпа позволяет расслаблять мышцы. Как отмечает Владимир в видеоролике, она ему не понадобится, когда он начнет ходить, а пока необходимо заправлять ее регулярно.

Сейчас нужно собрать порядка 800 тыс. на лекарство для помпы и дальнейшую реабилитацию.

Средства можно перечислять на карту Сбербанка бабушке:

2202 2003 4794 6053 (Людмила Михайловна Ц.) или по телефону (привязан к карте) +7-918-244-09-10.