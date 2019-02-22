Владимир Зыба разъяснил ситуацию с безопасностью детсадов

Как уже писала «РВС», прокуратурой района совместно с сотрудниками отдела вневедомственной охраны по Динскому району была проведена проверка антитеррористической защищенности объектов образования, в ходе которой выявлены некоторые несоответствия.

Заместитель главы Динского района по вопросам социального развития Владимир Зыба прокомментировал журналисту данную ситуацию и прояснил некоторые детали.





Проверка образовательных учреждений проходила в конце 2017-го — начале 2018 года.

Она была вызвана постановлением правительства от октября 2017 года «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности».

В нем была дана рекомендация провести обследование всех объектов, что и было сделано Росгвардией совместно с управлением образования.

«В соответствии с новыми требованиями ряд замечаний был высказан, но говорить о том, что мы бездействовали и вообще никаких мер не предпринимали, нельзя, - утверждает заместитель главы Динского района по вопросам социального развития Владимир Зыба. - В части видеонаблюдения — образовательные учреждения полностью обеспечены камерами, но есть зоны, которые их обзор не захватывает. Чтобы устранить это замечание, буквально в течение первых 2 месяцев (хотя давался целый год) было отработано 11 дошкольных образовательных учреждений.

Все замечания стараемся устранять: где-то нужен был домофон, где-то — внутренние и наружные камеры видеонаблюдения, где-то — починить ограждение.

Примерно 50 % работ были сделаны за первые несколько месяцев».

По его словам, продолжается работа и с депутатским корпусом. На сегодняшний день получено одобрение в части направления денежных средств районного бюджета на доустранение замечаний в размере 4 747 943 рубля. Управление образования распределит их по необходимым целям, в том числе и по четырем детским садам (по части ограждения).

Планы о совместной деятельности в части антитерора подписаны с ФСБ, Росгвардией, ОМВД и руководителями образовательных организаций.

Как отмечает чиновник, в 2012 году Динской район вошел в пятерку лучших муниципалитетов в крае по оснащению видеонаблюдением в образовательных учреждениях.

Сейчас в районе 29 дошкольных учреждений.

24 из них относятся ко второй категории антитеррористической защищенности объектов, 2 — к первой, 3 — к третьей.

Казачьи частные охранные предприятия контролируют 100% образовательных учреждений Динского района.

Также все образовательные организации оснащены кнопками тревожной сигнализации.

В целом, в районе планомерно ведется работа по обеспечению антитеррористической безопасности абсолютно во всех учреждениях.