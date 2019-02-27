Власти одобрили эскизный проект парка «Патриот» в Старомышастовской

Как уже писала «РВС», в станице Старомышастовской появится военно-патриотический парк «Патриот». Располагаться он будет на площади в 145 га.

Самыми значимыми объектами «Патриота» станут взлетно-посадочная полоса на 950 м, комплекс воздушно-десантной подготовки, трасса мотокросса, комплекс для занятий ГТО, автогородок, полоса препятствий и скалодром, ипподром, многофункциональная площадка для игровых видов спорта, стадион, выставочная площадь военной техники.

Как сообщил руководитель краевого департамента по архитектуре и градостроительству Юрий Рысин, все проектно-изыскательские работы на данном участке планируется выполнить в этом году.

«Центр, обладающий такими уникальными возможностями, безусловно, станет местом притяжения для молодежи, будет способствовать большей популяризации здорового образа жизни и военно-патриотическому воспитанию будущих защитников Родины», – отметил губернатор в ходе совещания, на котором предварительно одобрили эскизный проект военно-патриотического парка.