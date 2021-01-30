Вместо гимна – “Катюша” на Олимпийских играх

Олимпийский комитет предложил на период запрета исполнения гимна России использовать на турнирах песню "Катюша". Министр спорта Олег Матыцин и Госдума поддержали такую инициативу.

“Песня популярная во всем мире, она стала неофициальным гимном страны. Не случайно в годы войны новейшее зенитное оружие, наводившее ужас на врага, бойцы назвали "Катюшей". Не случайно, встречая русских во всем мире, хозяева приветствуют их легендарной "Катюшей". Для нас это песня победы, верности своему долгу. Это часть нашей национальной культуры, песня, объединяющая поколения и континенты. Уверен, что на Олимпийских играх "Катюша" не раз прозвучит в честь наших славных спортсменов", – цитирует народного депутата Бориса Пайкина пресс-служба комитета.

Напомним, российским спортсменам запрещено до 16 декабря 2022 года выступать под своим флагом и с гимном на главных международных соревнованиях.

Также два года Россия не сможет проводить у себя чемпионаты мира и Олимпиады. Такое решение 17 декабря 2020 принял Спортивный арбитражный суд (CAS). Он объявил о санкциях в отношении российского спорта из-за антидопинговой политики РУСАДА (Российская национальная антидопинговая организация).

Решение Спортивного суда намерены оспорить в федеральном суде Швейцарии. Но это длительный процесс, так что пока российскому спорту придется жить по новым правилам.