Вместо зеленой карточки СНИЛС будут выдавать уведомление

С 1 октября на Кубани зеленую карточку СНИЛС заменит уведомление о регистрации в системе индивидуального учета. Этот документ, если потребуется, можно предоставлять не только в бумажном, но и в электронном виде. В уведомлении указываются фамилия, имя, отчество, место и дата рождения, пол и сам СНИЛС. В бумажном виде документ можно получить в клиентской службе Пенсионного фонда и в МФЦ.

Электронная версия есть в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда.

Как сообщили в ведомстве, ранее выданные страховые свидетельства остаются действительными и гражданам не нужно обращаться в Пенсионный фонд за обменом документов.

Уведомления, о которых говорилось выше, получат те, кому впервые предстоит регистрация в базе учета, а также люди, у которых изменились персональные данные. Например, гражданин поменял фамилию, имя или была обнаружена неверная информация в документе, выданном ранее, а также если ему необходим документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального учета, для представления по месту требования.