Внезапные поверки электросчетчиков возмутили жителей района

В редакцию «РВС» обратился житель Динской. Он утверждает, что по всему району сейчас поверяют электросчетчики, заставляют менять и покупать новые тех, у кого истек межповерочный срок. Такого, по его словам, не было никогда. Тем более об этом никто заранее не предупреждал, ни в одной квитанции по электроэнергии ее срок проведения указан не был. К тому же мужчина утверждает, что одно дело, если поверку делали на месте, но специалисты заставляют везти счетчики в Краснодар и даже покупать другие.

«Сами предлагают привезти новый, поставить за наши деньги. Счетчики разные, самый дешевый стоит 2300 рублей, есть и дороже», – прокомментировал он.

За информацией о проведении работ «РВС» обратилась в ПАО «Кубаньэнерго». Там объяснили, что поверка приборов осуществляется как в плановом, там и во внеплановом порядке.

Специалисты «Кубаньэнерго» рассказали об основных правилах, которым нужно следовать, если столкнулись с поверкой счетчика.

Во-первых, каждый прибор учета электрической энергии должен иметь паспорт. В нем указывается дата первичной поверки. Периодичность или межповерочный интервал определяет свой отсчет именно с первого подтверждения точности показаний счетчика. Срок межповерочного интервала, как правило, указывается в паспорте прибора и может варьироваться от 6 до 16 лет, в зависимости от типа прибора учета и завода-изготовителя.

Во-вторых, сама процедура поверки является обязанностью владельца. Что касается предупреждений, то уведомить о сроке наступления обязательной поверки должна энергосбытовая организация.

В-третьих, поверка осуществляется на платной основе, за счет владельца счетчика.

«Алгоритм следующий: потребитель, который получил уведомление, подает заявку в Динской РЭС на проверку и распломбировку прибора учета. Далее снимает счетчик и доставляет его в ближайший центр стандартизации и метрологии. При несоответствии счетчика требуемым параметрам необходимо заменить прибор на новый», - прокомментировали в «Кубаньэнерго».

Если вы столкнулись с поверкой электросчетчика, спросить по этому поводу можно в пункте приема обращений Динского РЭС, адрес: ст. Динская, ул. Широкая, 91. Или позвонить по телефону 6-10-91. Также работает единая горячая линия 8800-100-15-52.