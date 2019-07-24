Внимание, надвигается непогода!
24, 25 и 26 июля в Краснодарском крае ожидается сильный дождь, ливень с грозой, возможен град. При грозах ожидается шквалистое усиление ветра 20-22 м/с.
В период 25-26 июля 2019 года на малых реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной, юго-западной территории края ожидается подъём уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. ⠀
24-26 июля 2019 года на территории всех муниципальных образований прогнозируется вероятность возникновения ЧС и происшествий.
МЧС просит жителей и гостей района соблюдать меры безопасности.
Телефоны Ситуационного центра Динского района: 8(86162) 6-12-01, 6-12-51.
Телефоны экстренных служб:
единый номер пожарных и спасателей – 01/101;
полиция – 02/102;
скорая помощь – 03/103;
аварийная газовая служба – 01/104;
ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электросети — 8 (86162) 6-24-58.
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