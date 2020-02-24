Фото: citysakh.ru
Внимание! Объявлено штормовое предупреждение
24-25 февраля ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, шквалистое усиление ветра с порывами до 22 метров в секунду.
Спасатели просят жителей Динского района быть осторожными, и без необходимости не выходить на улицу.
Важные номера телефонов
ситуационный центр муниципального образования Динской район: 8(86162) 6-12-01, 6-12-51;
единый телефон пожарных и спасателей: 01/101;
полиция: 02/102;
скорая помощь: 03/103;
аварийная газовая служба: 01/104;
ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электросети: 6-24-58.
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