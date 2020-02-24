Внимание! Объявлено штормовое предупреждение

24-25 февраля ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, шквалистое усиление ветра с порывами до 22 метров в секунду.

Спасатели просят жителей Динского района быть осторожными, и без необходимости не выходить на улицу.

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