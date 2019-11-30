Внимание! Погода продолжит ухудшаться

На территории Краснодарского края объявлено экстренное предупреждение по ухудщению погодных условий.

30 ноября и 1 декабря ожидаются очень сильные дожди, переходящие местами в мокрый снег и снег.

Ухудшится видимость. Усилится ветер - он будет юго-западным, западным, с порывами 15-20 м/с.

А вот 1 декабря синоптики предполагают местами сильный гололед и изморозь, сильное налипание мокрого снега.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендует:

при налипании мокрого снега будьте осторожны на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, при обнаружении обрыва линий электропередач звоните по телефонам экстренных служб;

закрепите слабоукрепленные конструкции на своих подворьях;

при возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении сообщайте по телефонам экстренных служб;

прислушивайтесь к рекомендациям ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, обращайте внимание на приходящие SMS-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС, следите за сообщениями по местным теле- и радиостанциям.

В случае необходимости обращайтесь в Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю по телефону доверия 8 (861) 268-64-40, а также в Ситуационный центр муниципального образования Динской район по телефону 8 (86162) 6-12-51.