Внимание: пожароопасный период

В период высокой пожароопасности энергетики призывают потребителей электроэнергии к неукоснительному соблюдению правил поведения вблизи электроустановок (линии электропередачи (ЛЭП), трансформаторные подстанции).

Границы охранных зон ЛЭП находятся по обе стороны от крайних проводов для линий 110 кВ — 20 метров, для линий 220 кВ — 25 метров, для линий 500 кВ — 30 метров.

Согласно постановлению правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», вблизи энергообъектов запрещено:

- сжигать траву, кустарники, разводить костры;

- складировать мусор;

- сливать горюче-смазочные материалы;

- набрасывать посторонние предметы на провода;

- перекрывать подъездные пути к ЛЭП;

- хранить горюче-смазочные материалы, торф, дрова, сено и другие горючие материалы в охранных зонах ЛЭП.

Если вблизи энергообъекта обнаружен очаг возгорания, сообщите о месте, размерах и характере пожара по телефону горячей линии Кубаньэнерго 8-800-100-15-52.

Будьте осторожны! Берегите свою жизнь!