Во время проверки общественного траспорта составили 1 протокол

Очередной рейд по проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте прошел в станице Динской. Проходят такие рейды систематически, участвуют в нем сотрудники полиции и районной администрации.

"В ходе мероприятия составлен 1 протокол об административном правонарушении по ст. 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения", – сообщает пресс-служба администрации Динского района.