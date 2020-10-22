Водители авто могут приобрести ОСАГО через маркетплейс

С 19 октября начали действовать соответствующие поправки в законе*.

Оформить документ на финансовой платформе можно без комиссии. Стоимость полиса должна быть такой же, как на официальном сайте страховщика.

Чтобы получить ОСАГО, необходимо предоставить действующую диагностическую карту.

Простыми словами маркетплейс можно назвать торговой площадкой, где находятся товары и услуги разных компаний. Его можно сравнить с крупным интернет-магазином, когда в графе поиска мы пишем определенную вещь, нам предлагаются варианты различных брендов.

Мы нашли одну из таких платформ.

Нам предложили оформить ОСАГО онлайн, пообещали рассчитать цены в 15 страховых компаниях, чтобы выбрать лучшие условия.

Шаг 1. Автомобиль. На первом этапе пишем свой госномер, далее часть данных заполнится автоматически (марка, модель, год выпуска, мощность двигателя). Нажимаем «Продолжить».

Шаг 2. Период и регион. Выбираем дату начала действия ОСАГО и город прописки собственника автомобиля. Нажимаем «Продолжить».

Шаг 3. Выбор водителей. Здесь заполняем данные о водителях (Ф. И. О., дата рождения, серия и номер водительского удостоверения, дата начала стажа). После принятия правил предоставления информации нажимаем «Рассчитать цены».

Шаг 4. Результаты расчета ОСАГО. На этом этапе разные страховые компании предлагают свои варианты. В таблице даны их рейтинг и стоимость. Выбираем наиболее подходящий и нажимаем «Оформить».

Шаг 5. Оформление. Заполняем некоторые данные автомобиля, вбиваем номер диагностической карты. Еще несколько простых шагов (подтверждение информации и оплата) – и полис ОСАГО оформлен.

*Федеральный закон от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ (ред. от 20.07.2020 г.) «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»