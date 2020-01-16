«Водители боятся работать»: подробности нападений на автобусы

Вечером 15 января на 6 пассажирских вахтовых автобусов, которые обслуживают одну из крупных компаний, было совершено нападение. Как оказалось, не впервые.

С журналистом «РВС» встретился представитель ООО «Арттэк», который рассказал, что в начале декабря прошлого года их компания выиграла тендер на перевозки.

«3-4 декабря совершили пробный выезд. Все прошло без инцидентов. А 5 декабря напали на 3 автобуса в станице Динской. Разбили стекла, тахографы, избили одного водителя. Мы написали заявление в полицию.

Сотрудники попросту начали бояться выходить на работу», - рассказывает мужчина.

25 декабря у предыдущего перевозчика закончился контракт.

«26 декабря автобусы вышли на линию. Через пару дней к дому руководителя нашей организации подъехали тонированные иномарки. Начали его звать, но дома никого не было. Когда к этим людям вышел сосед, то они его попросту избили.

Угрожали и по телефону. Мало того, приехали в наш офис на улице Московской в Краснодаре и начали угрожать.

6 января руководителю попытались поджечь дом. К счастью, оперативно среагировали.

Далее — было затишье... До вчерашнего вечера», - объясняет представитель компании.