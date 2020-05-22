Водители нанесли ущерб энергетикам на 1,2 млн рублей

С начала года специалисты Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») зафиксировали 25 фактов повреждения опор линий электропередачи и обрыва проводов, которые возникли в результате ДТП. Ущерб составил свыше 1,2 млн рублей.

«Лидерами» по количеству дорожно-транспортных происшествий в охранной зоне ЛЭП являются Северский, Динской и Тахтамукайский районы.

Самый распространенный вид нарушения – не согласованные с энергетиками работы с применением крупногабаритной техники и грузоподъемных механизмов.

Так, в конце апреля в районе станицы Нововеличковской водитель экскаватора наехал на одну из опор, спровоцировав ее излом и повреждение еще двух стоящих рядом опор, а также обрыв провода в нескольких пролетах. В результате часть жителей населенного пункта временно остались без электроснабжения.

Последствия ДТП во всех случаях были оперативно устранены энергетиками: энергоснабжение восстановлено, опоры заменены. По каждому из фактов повреждения энергообъектов совместно с правоохранительными органами реализован комплекс необходимых мероприятий.

Энергетики напоминают: нарушение охранных зон может привести не только к отключению электроснабжения, но и причинить тяжкий вред здоровью как самого нарушителя, так и окружающих людей. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении правил охраны электрических сетей и приносящие своими действиями ущерб предприятию электрических сетей, привлекаются к ответственности в установленном порядке.

Помните: в охранных зонах ЛЭП запрещены любые виды работ, в том числе с использованием высокогабаритной спецтехники, без согласования с электросетевой компанией. Телефон единой горячей линии 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).