Водительские удостоверения продавали без школы и экзаменов

Прокуратура Динского района в ходе мониторинга сети Интернет выявила интернет-ресурс, на котором опубликована информация о продаже водительских удостоверений.

Так, установлено, что на одном из сайтов в сети Интернет размещена информация о возможности покупки водительских удостоверений категорий А, B, С, D на территории Краснодарского края без прохождения автошколы и сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения.

Запрет на распространение подобной информации установлен Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

"В целях исключения доступа граждан к указанным интернет-ресурсам прокурором района в суд направлено административное исковое заявление о признании данного материала информацией, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Исковое заявление удовлетворено", – сообщает помощник прокурора Динского района Виталий Губарев.