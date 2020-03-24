Водителю эвакуатора грозит наказание за езду по тротуару

Водителю эвакуатора грозит наказание за езду по тротуару

Водителю эвакуатора грозит наказание за езду по тротуару

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13 часов назад Газета РВСГИБДД Динского районаДинской районНовости Динского районаЭвакуатор в Динской

20 марта около 17.30 динчане сообщили в редакцию “РВС” о возмутившем их случае.

"Пять машин стоят на месте для инвалидов. За ними приехал эвакуатор и встал прямо на тротуаре на новую плитку", - рассказал один из читателей.

"На парковке возле универмага установили новый знак. На данный момент идёт эвакуация машин с инвалидных мест, эвакуатор заехал на тротуар. На возмущение этим фактом инспектор ответил: «Так можно»! Они наказывают людей, а сами нарушают. Уже и по тротуарам ходить опасно", - возмутилась женщина.

После этой ситуации за комментарием журналист “РВС” обратилась в ГИБДД Динского района.

20 марта сотрудниками Госавтоинспекции в отношении водителя эвакуатора возбуждено дело об административном правонарушении за движение по тротуару. Материал зарегистрирован в дежурной части ОМВД России по Динскому району”, - рассказали в пресс-службе.

Комментарии

эксперт
эксперт 12 часов назад

А почему начальство не рассматривает наказание сотрудника ГИБДД допустившего это нарушение. Как всегда нашли крайнюю задницу,

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