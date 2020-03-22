Водителя разыскивают, чтобы получить объяснения

19 марта по просьбе ГИБДД Динского района «РВС» опубликовала новость, в котором сообщалось, что разыскивается водитель, сбивший девочку.

Поиски продолжаются. Разыскивают водителя, так как он нарушил пункт 2.5 и 2.6 ПДД РФ (оставил место аварии). Именно поэтому на данный момент мужчина считается скрывшимся с места ДТП. В настоящее время сотрудникам ГИБДД необходимо получить от гражданина объяснения, почему он оставил место аварии. Причиной же дорожного происшествия стало нарушение несовершеннолетним пешеходом п. 4.3 ПДД РФ (пересечение проезжей части в неположенном месте).

Информация о ДТП поступила в дежурную часть Отдела МВД по Динскому району из центральной больницы. Как сообщает пресс-служба, девочка получила телесные повреждения, после чего родители привезли ее в травмпункт.

Напомним, 28 января примерно в 7:30 в Новотитаровской произошло ДТП. Напротив дома 85А ул. Краснодарской неизвестный водитель сбил 8-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть в неположенном месте.

«Уважаемые жители Динского района! Внимательно посмотрите скриншот с видео камеры видеонаблюдения. Если Вы узнали автомобиль или водителя, обладание какой-либо информацией, то позвоните по телефону: 8-918-964-60-31», - призывают в ГИБДД Динского района.