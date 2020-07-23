Водителям, у которых срок удостоверений истек с 1 февраля по 15 июля

Госавтоинспекция Динского района информирует граждан.

Водительские удостоверения, срок действия которых истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, сохраняют свое действие до момента их замены.

При этом заменить можно до 31 декабря 2020 года включительно.

Сделать это можно несколькими способами :

через портал государственных услуг;

в любом подразделении Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ, на которое возложены функции по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений;

обратившись в любое удобное экзаменационное подразделение ГИБДД на всей территории РФ посредством электронной почты.

Для замены водительского удостоверения необходимо предоставить :

1) заявление;

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

3) медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами;

4) российское национальное водительское удостоверение – в случае его наличия.

В случае направления в Госавтоинспекцию обращения в электронной форме с помощью единого портала заявителем заполняется формализованный бланк заявления в электронной форме с указанием необходимых реквизитов документов.

Для получения или замены водительского удостоверения необходимо оплатить государственную пошлину.