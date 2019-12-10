Водоочистные сооружения и свалка: ответы на злободневные вопросы
Уже долгое время жителей Динского района волнует вопрос: откуда периодически возникает неприятный запах на улицах поселений? Администрация Динского района официально ответила журналистам «РВС», что специалистами были проверены возможные источники зловония, однако откуда все-таки исходит запах, установить не удалось. Администрация посодействовала в организации посещения водоочистных сооружений и полигона ТБО – мест, которые могут являться источниками неприятных запахов, по мнению динчан.6 декабря на территорию водоочистных сооружений ООО «Водоотведение» прибыли представитель администрации и сотрудники местных СМИ. Директор Александр Рудинский совместно с сотрудниками комплекса и главным инженером провел экскурсию для журналистов по системе водоочистных сооружений. Им объяснили принцип очистки воды.
Сначала все водяные отходы из Динской поступают в так называемые песколовки в начале комплекса. Там от воды отделяются все крупные и мелкие отходы. После вода попадает в первичные отстойники, которых на территории комплекса два. Происходит осадок заплывшего ила и первичное осветление жидкости. Также там собирается весь жир с воды. Пожалуй, это единственное место на всей территории водоочистных сооружений, где присутствует легкий неприятный запах. Однако он не так интенсивен, чтобы уходить куда-то дальше комплекса: запах перестаешь чувствовать, отойдя от резервуара на несколько метров. Далее вода соединяется с активным илом и происходит процесс отстаивания жидкости. Обычно это занимает 4-5 часов. После этого вода проходит дополнительное химическое очищение в следующем резервуаре. Уже на этом этапе она становится чистой – инженер комплекса наглядно продемонстрировала это, набрав воду в прозрачную банку.В конечном итоге вода выливается в искусственный пруд, где «достаивается», и лишь после этого поступает дальше в реку. Стоит отметить, что вся работа по очищению воды действительно проходит на совесть и очевидных нареканий нет. У комплекса есть запасные резервуары, которые чередуют с основными, вся территория облагорожена и каких-либо внешних вмешательств там не происходит. Происходит модернизация водоочистных сооружений и трубопровода – для этого уже сейчас было многое сделано руководством ООО «Водоотведение». Источник зловония находится точно не там.
После экскурсии по водоочистным сооружениям журналистов уже ждали у КПП полигона ТБО. Там их встретил главный инженер АО «Мусороуборочная компания» Денис Вершинин. Многих жителей очень смущает то, что горы мусора на полигоне растут. Однако стоит сказать, что твердые бытовые отходы там не хранятся. Полигон официально закрылся год назад, и теперь его территория сдается в аренду АО «Мусороуборочная компания». Компания в свою очередь занимается благоустройством арендуемой территории. Как пояснил Денис Вершинин, мусор не прибавляется – он собирается по всему полигону в одну большую гору. Также на полигоне под землей находится много мусора еще с прошлых лет. Все отходы собираются в одну кучу, а после они сортируются и перевозятся на транспорте на полигон в район хутора Копанского. Усилиями регионального оператора на территории были проведены некоторые изменения: установлено освещение, КПП, цистерны с водой для предотвращения пожаров. «Обществом в целях исполнения договора аренды приведена в порядок территория объекта перегрузки ТКО: обустроена входная группа, построена бетонная эстакада, произведена высадка более 300 деревьев по периметру со стороны федеральной автотрассы, сделан ямочный ремонт щебеночного покрытия подъездной дороги от федеральной автотрассы до территории МПО Динская, обустроены административно-бытовые помещения, контрольно-пропускной пункт, установлено освещение территории. Все помещения (вагончики) снабжены порошковыми огнетушителями и пожарной сигнализацией, организованы круглосуточные обходы дежурными пожарных расчетов и охрана объекта, ограничен доступ посторонних лиц на территорию», – Денис Вершинин.
Также АО «Мусороуборочная компания» за 2019 год установило 45 контейнеров под раздельный сбор, из которых 22 предназначены под пластик, а 23 – под бумагу.
После посещения полигона ТБО впечатления тоже не изменились – неприятного запаха там нет. Присутствует мусорный «душок», но он совсем не похож на тот смрад, который доходил даже до Красносельского. Увы, найти источник так и не удалось.
Комментарии
А не сказали на сколько этажей эта свалка ещё вырастет? Скорость роста приличная, на глазах прямо.Уже самая высокая гора района, небось.