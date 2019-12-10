Водоочистные сооружения и свалка: ответы на злободневные вопросы

Уже долгое время жителей Динского района волнует вопрос: откуда периодически возникает неприятный запах на улицах поселений? Администрация Динского района официально ответила журналистам «РВС», что специалистами были проверены возможные источники зловония, однако откуда все-таки исходит запах, установить не удалось. Администрация посодействовала в организации посещения водоочистных сооружений и полигона ТБО – мест, которые могут являться источниками неприятных запахов, по мнению динчан. 6 декабря на территорию водоочистных сооружений ООО «Водоотведение» прибыли представитель администрации и сотрудники местных СМИ. Директор Александр Рудинский совместно с сотрудниками комплекса и главным инженером провел экскурсию для журналистов по системе водоочистных сооружений. Им объяснили принцип очистки воды.

Сначала все водяные отходы из Динской поступают в так называемые песколовки в начале комплекса. Там от воды отделяются все крупные и мелкие отходы. После вода попадает в первичные отстойники, которых на территории комплекса два. Происходит осадок заплывшего ила и первичное осветление жидкости. Также там собирается весь жир с воды. Пожалуй, это единственное место на всей территории водоочистных сооружений, где присутствует легкий неприятный запах. Однако он не так интенсивен, чтобы уходить куда-то дальше комплекса: запах перестаешь чувствовать, отойдя от резервуара на несколько метров. Далее вода соединяется с активным илом и происходит процесс отстаивания жидкости. Обычно это занимает 4-5 часов. После этого вода проходит дополнительное химическое очищение в следующем резервуаре. Уже на этом этапе она становится чистой – инженер комплекса наглядно продемонстрировала это, набрав воду в прозрачную банку. В конечном итоге вода выливается в искусственный пруд, где «достаивается», и лишь после этого поступает дальше в реку. Стоит отметить, что вся работа по очищению воды действительно проходит на совесть и очевидных нареканий нет. У комплекса есть запасные резервуары, которые чередуют с основными, вся территория облагорожена и каких-либо внешних вмешательств там не происходит. Происходит модернизация водоочистных сооружений и трубопровода – для этого уже сейчас было многое сделано руководством ООО «Водоотведение». Источник зловония находится точно не там.