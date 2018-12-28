Вопросы о качестве электроэнергии можно задавать через портал

Компания «Россети» запустила в эксплуатацию портал для потребителей «Светлая страна». Теперь у жителей 65 субъектов Российской Федерации, в том числе Краснодарского края и Республики Адыгея, появилась возможность максимально оперативно решить целый ряд вопросов, связанных с электроснабжением.

Потребители могут в режиме реального времени сообщать о технологических нарушениях в сетях. Это позволит оперативнее локализовывать и устранять перебои в электроснабжении, что особенно актуально с учетом ежегодного роста числа погодных аномалий.

Также пользователи могут через портал «Светлая страна» обратиться в региональные сетевые компании группы компаний «Россети» с вопросами о качестве электроэнергии или в случае обнаружения дефектов эксплуатируемого электросетевого оборудования.

Ответы на вопросы, не связанные с восстановлением электроснабжения в случае технологических нарушений, направляются в течение 8 дней, а не 30, как это установлено законом. Вопросы, связанные с нарушением энергоснабжения, решаются максимально оперативно и находятся на особом контроле.

По мере развития портала «Светлая страна» планируется его интеграция с ресурсом Портал-ТП.рф, на котором будущие потребители оставляют заявки на технологическое присоединение к электросетям в электронном виде.