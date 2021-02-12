Воспитатель года в районе рассказала о своих подходах в работе
Победителем профессионального конкурса «Воспитатель года» в 2021 году стала Елена Акименкова, воспитатель детского сада № 37 станицы Старомышастовской. Пройдя муниципальный этап, она будет теперь представлять Динской район в крае.
Елена вышла на связь с нами. Педагог рассказала о своей профессии и о том, какие подходы в воспитании детей она использует. У нее старшая группа 5-6 лет, которую посещает 31 малыш.
Стаж воспитателем у нее небольшой, 4 года. Но перед тем как его начать, Елена окончательно решила: это то, чему стоит себя посвятить.
«В 10-11 классах профильным направлением у нас была педагогика. К нам приходили профессора из пединститута и вели уроки. Нас закрепляли за начальными классами, где мы проходили педпрактику, а заодно помогали классному руководителю. Проводили классный час, урок безопасности, организовывали досуг на переменах, делали праздники.
Однако судьба решила по-другому. Я получила среднее специальное и высшее образование по специальности "Менеджмент организации". В общем-то, недалеко ушла. Организовывала работу не детей, а взрослых.
Осенью 2016 года я пришла на работу в детский сад № 37, устроилась завхозом. Но мой внутренний ребенок хотел играть, заниматься творчеством, развиваться. И я сделала первый шаг – получила диплом о профессиональной переподготовке. Мне хотелось быть интересной детям. Стала искать различные источники получения новых знаний и навыков.
Я делала важные для себя открытия, раскрывала в себе потенциал. Со временем появлялись наработки, интересные идеи. И у меня возникло желание делиться этим с другими воспитателями.
Начала активно участвовать в семинарах, конференциях, мастер-классах, в конкурсах», – рассказала она.
Важным человеком в становлении Елены как педагога стала старший воспитатель Ольга Белая, она учила ее всему.
Приоритетным направлением в дошкольном воспитании Елена считает экологические вопросы.
«Экологическое воспитание дает представление о хрупкости и беззащитности нашей природы, учить любить и беречь ее, формирует ощущение непрерывной связи с окружающим миром», – отметила педагог.
Группа Елены называется «Эколята – дошколята». Всей командой они:
- Сделали «Экопарк» на территории детского сада № 37. Там можно ближе познакомиться с миром растений.
- Поучаствовали в уборке набережной Старомышастовской вместе с женсоветом станицы. Изготовили информационные таблички.
- Благодаря родителям в детском саду появился огород, в котором малыши высаживают и наблюдают за сельхозкультурой. Оттачивают навыки по уходу за растениями. И с радостью пробуют плоды своего труда.
- Изготавливают кормушки для птиц.
- У детей есть живой уголок, в котором живут черепаха Джери, улитка Турбо и муравьиное семейство. Они все вместе за ними ухаживают.
- Под песню «Замыкая круг» К. Кельми и М. Пушкина детки собираются утром и вечером в экокруг. Все вместе обсуждают темы и делятся своими мнениями.
- Организовали микроферму по выращиванию микрозелени.
- Все малыши знают, что каждая вещь заслуживает второго шанса.
- Из-за ограничений, связанных с пандемией, ребята решили снимать «Эконовости». О чем будут выпуски, решали сами.
Посмотреть их и многие другие полезные как для детей, так и для коллег-воспитателей материалы можно на личном сайте Елены.
Сама же воспитатель является матерью двоих мальчиков. Она рассказала о своих главных правилах подхода к ребенку.
- В основе – слова Ш. Амонашвили: «Хотите подарить вашему ребенку истинное детство? Подарите ему самого себя: маленького, шаловливого, мудрого взрослого».
- Станьте проводником или источником. Поддерживайте его стремление к познанию окружающего мира. Открывайте двери к знаниям.
- Станьте для своего ребенка примером. Потому что каждый родитель – это уже педагог для своего ребенка!
- Любому человеку нужна поддержка, а ребенку еще больше. Поддерживайте его в игре, в любых начинаниях.
«Волнительно, суетно, но на позитиве», – так коротко Елена охарактеризовала свой настрой на краевой этап.
Желаем удачи и достойного результата в дальнейшем!
Суть конкурса «Воспитатель 2021 года» в районе
Проходил он с 1 по 12 февраля. Подробности рассказали в Центре поддержки образования.
Мероприятие проходило в три этапа.
Этап № 1. Воспитателям необходимо было выполнить два задания. Первое заключалось в том, чтобы на своем сайте или личной странице рассказать о профессиональном опыте. Это могли быть фотографии или видеоролики, методические или авторские разработки.
Второе задание представляло собой видеоролик, где воспитатель рассказывал о своих достижениях, увлечениях, о педагогической и общественной деятельности.
Этап № 2. Воспитателям нужно было написать сочинение о своей работе, а также предоставить ролики, где они проводят различные мастер-классы с детьми и педагогические мероприятия.
Этап № 3. Здесь воспитатели защищали авторские проекты и обсуждали проблемы, связанные с воспитанием детей в дошкольных учреждениях.
Участниками в районе были воспитатели шести детских садов: № 5 (Пластуновская), № 8 (Динская), № 37 (Старомышастовская), № 50 (Первореченское), № 56 (Красносельское), № 59 (Новотитаровская).
Места в муниципальном этапе среди других педагогов распределились следующим образом.
2 место – Марина Линская, воспитатель БДОУ № 59.
3 место – Таисия Поддубная, воспитатель МАДОУ № 8.
Лауреаты конкурса: Оксана Кучеренко (воспитатель ДОУ № 56), Надежда Шинкун (ДОУ № 50), Ирина Романенкова (воспитатель ДОУ № 5 ).
Победитель и призеры конкурса награждены грамотами и путевками в центр отдыха работников образования «Рассвет» в Геленджике за счет средств районной организации профсоюза работников образования.
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