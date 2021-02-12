Воспитатель года в районе рассказала о своих подходах в работе





Победителем профессионального конкурса «Воспитатель года» в 2021 году стала Елена Акименкова, воспитатель детского сада № 37 станицы Старомышастовской. Пройдя муниципальный этап, она будет теперь представлять Динской район в крае.





Елена вышла на связь с нами. Педагог рассказала о своей профессии и о том, какие подходы в воспитании детей она использует. У нее старшая группа 5-6 лет, которую посещает 31 малыш.





Стаж воспитателем у нее небольшой, 4 года. Но перед тем как его начать, Елена окончательно решила: это то, чему стоит себя посвятить.





«В 10-11 классах профильным направлением у нас была педагогика. К нам приходили профессора из пединститута и вели уроки. Нас закрепляли за начальными классами, где мы проходили педпрактику, а заодно помогали классному руководителю. Проводили классный час, урок безопасности, организовывали досуг на переменах, делали праздники.





Однако судьба решила по-другому. Я получила среднее специальное и высшее образование по специальности "Менеджмент организации". В общем-то, недалеко ушла. Организовывала работу не детей, а взрослых.





Осенью 2016 года я пришла на работу в детский сад № 37, устроилась завхозом. Но мой внутренний ребенок хотел играть, заниматься творчеством, развиваться. И я сделала первый шаг – получила диплом о профессиональной переподготовке. Мне хотелось быть интересной детям. Стала искать различные источники получения новых знаний и навыков.

Я делала важные для себя открытия, раскрывала в себе потенциал. Со временем появлялись наработки, интересные идеи. И у меня возникло желание делиться этим с другими воспитателями.

Начала активно участвовать в семинарах, конференциях, мастер-классах, в конкурсах», – рассказала она.





Важным человеком в становлении Елены как педагога стала старший воспитатель Ольга Белая, она учила ее всему.





Приоритетным направлением в дошкольном воспитании Елена считает экологические вопросы.





«Экологическое воспитание дает представление о хрупкости и беззащитности нашей природы, учить любить и беречь ее, формирует ощущение непрерывной связи с окружающим миром», – отметила педагог.





Группа Елены называется «Эколята – дошколята». Всей командой они:

Сделали «Экопарк» на территории детского сада № 37. Там можно ближе познакомиться с миром растений.

Поучаствовали в уборке набережной Старомышастовской вместе с женсоветом станицы. Изготовили информационные таблички.

Благодаря родителям в детском саду появился огород, в котором малыши высаживают и наблюдают за сельхозкультурой. Оттачивают навыки по уходу за растениями. И с радостью пробуют плоды своего труда.

Изготавливают кормушки для птиц.

У детей есть живой уголок, в котором живут черепаха Джери, улитка Турбо и муравьиное семейство. Они все вместе за ними ухаживают.

Под песню «Замыкая круг» К. Кельми и М. Пушкина детки собираются утром и вечером в экокруг. Все вместе обсуждают темы и делятся своими мнениями.

Организовали микроферму по выращиванию микрозелени.

Все малыши знают, что каждая вещь заслуживает второго шанса.

Из-за ограничений, связанных с пандемией, ребята решили снимать «Эконовости». О чем будут выпуски, решали сами.

Посмотреть их и многие другие полезные как для детей, так и для коллег-воспитателей материалы можно на личном сайте Елены.

Сама же воспитатель является матерью двоих мальчиков. Она рассказала о своих главных правилах подхода к ребенку.





В основе – слова Ш. Амонашвили: «Хотите подарить вашему ребенку истинное детство? Подарите ему самого себя: маленького, шаловливого, мудрого взрослого».

Станьте проводником или источником. Поддерживайте его стремление к познанию окружающего мира. Открывайте двери к знаниям.

Станьте для своего ребенка примером. Потому что каждый родитель – это уже педагог для своего ребенка!

Любому человеку нужна поддержка, а ребенку еще больше. Поддерживайте его в игре, в любых начинаниях.





«Волнительно, суетно, но на позитиве», – так коротко Елена охарактеризовала свой настрой на краевой этап.





Желаем удачи и достойного результата в дальнейшем!