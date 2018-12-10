Военно-патриотический парк на 145 гектаров появится в Динском районе

В станице Старомышастовской построят филиал московского военно-патриотического парка «Патриот».

Вице-губернатор Сергей Болдин сообщил, что сейчас решаются земельные вопросы по включению участка в границы населенного пункта. До 1 мая следующего года предполагается внести изменения в генплан территории.

Губернатор поручил руководителям профильных ведомств в течение месяца разработать алгоритм по подготовке территории и последующему техническому оснащению парка. Главное — это разработка логистики зоны отдыха для комфортного посещения всех желающих. Затем необходимо приступить к подготовке проектно-сметной документации. Также глава края дал задание назначить ответственное должностное лицо по каждому направлению выполняемых работ.

Вениамин Кондратьев в своих социальных сетях поделился информацией о создании военно-патриотического парка «Патриот»: «Он станет филиалом московского парка, созданного по инициативе Минобороны РФ.

Очень хороший проект. Фактически это небольшой городок на 145 гектарах — с тематическими зонами, комплексом для воздушно-десантной и водолазной подготовки, площадками для занятий мотокроссом и мотофристайлом, скалодромом, тиром и многим другим.

«Патриот» станет отличной площадкой для подготовки юношей к службе в армии, для нравственного воспитания школьников и студентов. Сейчас решаются земельные вопросы. В течение месяца разработаем алгоритм по подготовке территории и последующему техническому оснащению парка».

Эта новость вызвала неоднозначную реакцию среди пользователей социальных сетей: одним очень понравилась данная идея и они ее поддержали, другие же считают, что парк не нужен, «лучше бы данные средства потратили на социальные объекты».