Возле Новотитаровской произошло массовое ДТП

Авария случилась вечером 9 декабря под Новотитаровской.

Как рассказывают очевидцы, водитель "Ниссан-Икс-Трейл", двигаясь по главной дороге, пропустил автомобиль "Ниссан-Кашкай", который выезжал со второстепенной. Но последний, совершая поворот налево, не уступил дорогу ВАЗ-2104, который ехал по главной дороге, в результате чего отечественное авто въехало в "Кашкай", столкнувшись, они зацепили и "Ниссан-Икс-Трейл" .

Водители иномарок смогли покинуть свои машины самостоятельно, а вот шоферу ВАЗа зажало ноги — ему понадобилась помощь. Ее оказали на месте. Серьезных травм, как отмечают очевидцы аварии, он не получил.