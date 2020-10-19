Возможное отключение света 20 октября в районе. Поселения и улицы

Возможное отключение света 20 октября в районе. Поселения и улицы
Фото: susanin.news

Возможное отключение света 20 октября в районе. Поселения и улицы

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10 часов назад Газета РВСДинской районНовости Динского района

Краснодарские электросети информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей.

Нововеличковская

Улицы:

  • Бежко,
  • Городская,
  • Широкая,
  • Курганная,
  • Красноармейская,
  • Садовая,
  • Плеханова,
  • Д. Бедного,
  • Пионерская,
  • Перовской,
  • Луначарского,
  • Краснодарская.

Нововеличковская

Улицы:

  • Луначарского,
  • Городская,
  • Краснодарская,
  • Садовая.

Пластуновская

Улицы:

  • Краснодарская,
  • Базарная,
  • Театральная,
  • Морозова.

Старомышастовская

Улицы:

  • Горького,
  • Крупской,
  • Новая Жизнь,
  • Октябрьская,
  • Пушкина.

Динская

Улицы:

  • Кочетинская,
  • Суворова,
  • Жлобы.

Краснодарские электросети приносят извинения за вынужденные неудобства.

Для информирования населения работает горячая линия Кубаньэнерго 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф). 

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